慶祝警察節　安平警表揚績優警察人員

▲台南市警四分局舉辦「2019年警察節慶祝大會」，頒獎表揚績優人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局6月5日上午，在四樓禮堂舉辦「2019年警察節慶祝大會」，現場有台南市選委會姜淋煌副總幹事、台南市政風處詹政曇處長、安平區公所賴青足區長、市調處謝檔明副主任、各級民意代表及義警、民防、義交、志工、守望相助隊等人士出席祝賀。

慶祝大會首先由四分局長蔡進閲致詞後辦理慶祝活動及會後餐敘，場面十分隆重、熱絡。會中除致贈感謝狀感謝支持警察節捐血活動廠商外，並表揚資深績優警察獎章及執行治安、交通、服務、業務績優員警共計92人，由警友會主任蔡基隆及許多支持警政工作的民意代表、機關、學校、企業團體、廟宇代表和地方仕紳等來賓逐一上台頒發獎狀。

市警四分局長蔡進閲表示，6月15日警察節是全體警察人員的專屬節日，但台南市警察沒有放假，依舊堅守崗位，全力執行治安、交通及警政服務工作。本次慶祝大會有許多支持警察的來賓與會一同慶祝，證明市警四分局員警的表現深獲肯定，也展現推動社區警政的成效，令他相當感動；另外透過表揚活動，讓與會來賓親自頒獎給平日表現優異的員警，建立彼此信賴的友善關係，相信能得到社會各界更多支持警察的聲音與力量，成為警察人員的堅強靠山。