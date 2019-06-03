色性不改　專挑女學生「假問路真襲胸」出獄後連國小也不放過

▲邱姓男子常在圖書館、學校附近停了機車後，找女學生下手襲胸。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北邱姓男子已有多次性騷擾前科，曾邊開計程車邊自慰，還在路邊隨機對女學生襲胸，入獄服刑仍難改劣根性，2018年間先是假借問路為由，攔下獨行女子，再趁機摸胸，2019年2月間，更對年僅10歲的國小女童襲胸，台北地檢署檢察官依對兒童犯性騷擾等罪嫌起訴邱男，並建請法官考量累犯紀錄，加重其刑。

邱男(47歲)原本開計程車為業，2006、2007年間，2度被女客發現，在駕駛座赤裸下身自慰，被判刑3年半入獄，他出監後不能再開計程車，改以騎車散發海報等零工維生，卻因此在路上亂晃，專挑學校、圖書館、YouBike站等，會有學生經過的地方，隨機挑選被害人。

▲邱男多次犯案被逮入獄仍不改色性，檢察官建請法官加重判刑。（圖／記者張君豪翻攝）

2016到2017年間，邱男分別在新北市板橋、新莊、樹林3處，藉口問路，或者問「你有沒有去補習」等方法，接近穿著校服的女學生，然後趁2人距離靠近的時候，突然伸手去摸被害人胸部，讓被害人感覺「害怕、噁心、不舒服」，邱男因為這3件案子，又被判刑1年4月定讞。

但邱男色性不改，2018年11月6日下午近4點時，在台北市文山區，看到1名成年女子獨自走在辛亥路人行道，又佯裝問路在襲胸得逞；2019年2月20日中午，邱男又在萬華區1處YouBike站附近，尾隨2名步行的國小學童，從後方伸手對其中1名女學童襲胸，隨後騎機車逃逸。

警方根據監視器畫面以及車牌號碼，循線找到邱男，檢察官分別依性騷擾、對兒童犯性騷擾2罪起訴邱男，並建請法官考量邱男在前案執行完畢後，5年內累犯，斟酌加重最低本刑。

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