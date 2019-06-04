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台南市議會金門經建考察　郭信良大讚金門奇蹟

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▲台南市議會郭信良議長率隊前往金門經建考察，大讚金門奇蹟，台南市身為姐妹市與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長率隊前往金門經建考察，大讚金門奇蹟，台南市身為姐妹市與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會2019年議員國內經建考察活動，郭信良議長及林炳利副議長6月4日率隊拜會金門縣議會及縣政府，台南市與金門縣有30多年姐妹市情誼，郭信良議長大讚金門這些年的進步與蛻變，身為姐妹市的台南也感到與有榮焉，而台南也要更加把勁，積極向金門學習，讓地方百姓感受到幸福與榮耀。

台南市議會經建參訪團4日上午前往金門縣議會拜會，受到熱烈歡迎，金門縣議會議長洪允典因公出國，由副議長周子傑代表接見，前金門縣長李沃士亦到場致意歡迎。

郭信良議長表示，這次金門經建考察報名空前踴躍，台南市議會57位議員，有43人報名，打破台南市議會有史以來經建考察議員參加人數紀錄，這不僅充分顯示金門的高人氣，同時也代表走過戰火的金門，這些年積極求變求發展，已有顯著成果。

郭信良議長說，金門人口少、面積小，卻創造出令人稱羨的金門奇蹟，在各方面都努力交出漂亮成績單，尤其獨特的軍事基地背景，更發展出獨一無二的戰略風光，而金門的福利政策也十分受到推崇，人民幸福超有感。此外，郭信良也稱讚金門街道乾淨，綠美化成效佳，希望議員未來也能支持台南市議會綠美化預算。

周子傑副議長指出，金門最大優勢在於保留原汁原味地方傳統特色，讓世界一點一滴看見金門亮點，讓人來到金門之後會再三回味，還想再來。

郭信良表示，金門發展大躍進，金門縣議會在監督議政上功不可沒，非常值得台南市議會借鏡參考。他同時在會中推薦台南，他說台南文化古跡多，農特產也很知名，像是關廟鳳梨、麻豆文旦、東山咖啡、白河蓮子、玉井芒果等，質量均屬優等生。會中，郭信良議長也當面提出邀請，希望金門縣議會早日來台南作客，回訪交流，並歡迎來台南參加鄭成功文化節活動。

台南市議會經建考察團下午轉往金門縣政府拜會，金門縣長楊鎮浯因公出國，由秘書長張忠民接見，雙方就地方建設交換意見。台南市議會此行前往金門經建考察，除了致贈拜會單位紀念品，還特別從台南空運直送愛文芒果，與金門鄉親分享愛文芒果的香甜美味。

台南市議會指出，參訪團在短短3天不僅拜會金門縣議會、縣府，期間還參觀金酒公司、陶瓷廠、成功坑道、翟山坑道、金門大橋、水試所、建功嶼、觀日門及田埔水庫等建設，行程滿檔，相當充實。

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關鍵字：台南市,議會,金門,郭信良,奇蹟

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