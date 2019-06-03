▲▼ 基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益，拚出宜蘭學童健康好教育。宜蘭縣長林姿妙（左）、基隆長庚紀念醫院院長陳建宗（右）。（圖／基隆長庚紀念醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚紀念醫院與宜蘭縣政府聯合攜手做公益的「宜蘭縣偏鄉學校巡迴關懷計畫」已邁入第二年，共識座談會於3日上午9時於宜蘭縣府縣長室召開，宜蘭縣縣長林姿妙、基隆長庚紀念醫院院長陳建宗、羅東聖母醫院院長馬漢光、四季國小校長吳俊德、宜蘭縣衛生局局長徐迺維以及教育處王泓翔處長，此計畫宗旨為照顧宜蘭縣偏鄉16所學校，將近1900位學童，共同守護學童健康及避免運動傷害。

基隆長庚紀念醫院自去2018年3月起開始進行偏鄉學校巡迴關懷計畫，今年持續投入經費約960萬元，透過長庚紀念醫院及宜蘭縣政府雙方的合作交流及資源整合，為宜蘭縣每一位學童健康來努力。

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宜蘭縣長林姿妙表示，縣府非常重視學童的飲食健康及生涯發展，自上任以來力推補助全縣國中、小學校免費營養午餐政策，也希望為宜蘭縣各級學校的學童營養健康來努力。非常感謝長庚紀念醫院這一年來積極為宜蘭縣偏鄉學童健康照護，並輔助給予本縣運動小選手訓練及運動傷害防護照顧，縣府衛生局也會積極整合串連縣內各項醫療資源，共同照顧宜蘭縣的學童身心健康。

基隆長庚紀念醫院院長陳建宗表示，長庚紀念醫院一直以來推動公益事務不遺餘力，自去2018年起至今，針對宜蘭縣偏鄉學校進行203場的巡迴關懷，已服務4247人次的學童，藉由醫療關懷巡迴計畫能夠即早發現學童健康問題。

陳建宗說，營養師團隊也舉辦營養衛教41場次，教導552人次的學童認識衛教知識；而運動防護師團也協助介入500餘位運動訓練的學童，教導有關運動傷害防護知識，可減少學童受傷情形並提升體育競賽成績。

2019年長庚紀念醫院秉持「取之於社會、用之於社會」的理念推展公益，將持續推廣此項計畫關懷偏鄉學校之學童，並安排規劃運動防護研習課程提供各學校教師與教練更多專業知識，未來也將會繼續投入更多有關學童健康衛教資源，持續照顧宜蘭縣偏鄉學童的健康。

基隆長庚紀念醫院與宜蘭縣政府未來一定會持續聯合攜手做公益，將連結宜蘭在地醫療資源及機構，我們共同打拚為宜蘭下一代、下下一代的孩子健康生活來努力。