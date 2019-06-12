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自認國民黨最強候選人　王金平：除了我誰能拿到淺綠票？

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▲▼國民黨五人小組拜會王金平,王金平會後受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲王金平。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平日前宣布不參加國民黨總統初選，引發外界聯想是否會獨立參選、不排斥擔任副手。王金平接受媒體專訪時曾直言，不參加初選，但會繼續勤跑基層，未來整個情勢都一直在變化，看情況再來決定，但他仍自認是國民黨勝算最高候選人，「其他的候選人能拿到淺綠的票嗎？」

根據《天下雜誌》12日報導，王金平表示，自己沒有參加初選，會繼續勤跑基層、傾聽人民的聲音、團結可以團結的力量，要為國民黨重新贏回2020年的政權。

王金平提到，過去還想參加初選的時候，「我一再表明，我在全國各地都有班底、實質的支持架構。民調我大概有20%左右支持度。我認為我們所做的民調裡面，藍營票支持我的，佔藍營裡約6%，其他94％都是支持其他五個人。」

王金平認為，「國民黨提名提我的話，其他94％，絕大多數還是會支持我的。所以我才是真正最有實力的人。因為我在淺綠、中間票拿的多，藍的票又回流的話，當然我是最強一個候選人。」

如今不參加國民黨總統初選，王金平指出，未來整個情勢都一直在變化，看情況到時再來做決定，他今年78歲，當然可以自在退休，但民進黨執政後，政策相當有問題，國家處境很艱難，要提出解決方法，當然要尋求國家最高的領導地位來解決。

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