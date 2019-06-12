暗指韓國瑜？　沈富雄：只有王金平能帶齊天大聖回籠

▲韓國瑜日前競選高雄市長時在旗山造勢，王金平到場力挺。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平與國民黨五人小組會面後，隨即宣布退出國民黨總統初選，還說「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源」，引發外界質疑王金平所言「奇怪初選」是針對高雄市長韓國瑜。對此，前民進黨立委沈富雄意有所指地說，只有王金平能帶齊天大聖回籠。

沈富雄12日在臉書表示，王金平是南一中學弟，「他對我的好不是一個好字所能形容，我們有共同的理化老師，每逢高世輝老師北上，王院長一定擺宴款待，我則應邀做陪，席間，老師常常提及我是他一生中最得意的門生，過世前身邊仍保存我高二當年的理化考卷。王院長則是人前人後，不時點到我是他此生見過最聰明的人，就這一點柯Ｐ是自我吹噓，我是得到國會議長的認證。」

沈富雄指出，王金平與他在個性上是南轅北轍的人，縱橫宦海，無脈不通，紅塵頂峰，來去自如，他則是非分明，嫉惡如仇，有時甚至自覺是正氣歌裡諸多冤魂的集體化身，因此，在不少重大議題上，他常站在王金平的對立面，甚至出言不遜、絶不口軟。

沈富雄提到，王金平自參加總統初選以來，他幾乎沒有評論過對方，主要是王金平民調一直落居第四，變成無足輕重，他納悶為何王金平選得如此起勁，原因之一可能是王金平對比重占30%的黨員投票深具信心，「但這個後來也被做掉了」。

針對王金平不參加國民黨總統初選，沈富雄認為，「王院長終於出手了，一出手石破天驚，不選是無招勝有招」，政壇及媒體人仰馬翻，幾乎無人說中其動機和下一步如何走，有些太離譜的評論甚至惹王金平屢爆粗口，不止一次氣噗噗地說「胡說八道」。

沈富雄提及，他肯定王金平，理由有三，第一，「聰明過人：畢竟是學數學的，而且走過的橋比你我走過的路多。」；第二，「沉穏低調、莫測高深：這一特質我永遠望塵莫及。」；第三，「忠黨愛國、以大局為重：局勢發展至今他大概看不下去了。

最後沈富雄還意有所指地說，「現代版的齊天大聖由他帶大，也只有他才能帶它回籠。」