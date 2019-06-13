小英是民進黨的「桶箍」　黃偉哲：希望選後「蔡賴會、蔡賴合」

▲台南市長黃偉哲籲請蔡英文總統、賴清德前行政院長發揮高度政治智慧，排除一切的雜音，以國家、台灣、人民為重，而來「蔡賴會」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

民進黨總統初選由蔡英文總統勝出，台南市長黃偉哲表示，恭喜蔡英文總統能在初選中獲勝，也非常肯定賴清德前院長堅定走完初選，一路走來始終如一，初選結束就是團結的開始，希望蔡總統能夠發揮「桶箍」的力量，選前要「蔡賴會」，選後更要有「蔡賴會」，要先有「蔡賴會」，才有「蔡賴和」，才能打贏2020選戰。

黃偉哲說，數字會說話，這就是民主過程所守護的制度，看看香港再看看台灣，民主機制是可貴的，民進黨主席卓榮泰相當努力做好初選的公平性，一切應遵循黨內機制來反應。

他指出，蔡英文總統現在是民進黨總統初選獲勝者，所以應該也是民進黨的桶箍，我們希望蔡總統能夠發揮桶箍的力量整合黨內不同聲音，能夠盡快拜會賴院長，選前有「蔡賴會」，選後也要有「蔡賴會」，要先有「蔡賴會」，才有「蔡賴和」，才能打贏2020選戰。希望蔡英文總統、賴清德前行政院長發揮高度政治智慧，排除一切的雜音，以國家、台灣、人民為重，蔡賴能相會面，這是基層黨員小小心願，讓黨內能團結凝聚起來，無論選前是挺英，還是挺賴，選後只有挺台灣，唯有如此才能走出台灣的未來。

黃偉哲表示，對於「蔡賴配」的問題，他認為這都太早，目前要先有「蔡賴會」、「蔡賴合」，先團結整合民進黨，其他如何配等問題，這以後再說，最重要的是打贏2020的選戰。