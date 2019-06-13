林佳龍PO文挺小英籲團結　「越是大風雨，越要走在一起」

▲交通部長林佳龍PO文呼籲團結，越是大風雨，越要走在一起。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

民進黨2020總統初選結果出爐，確定由蔡英文代表出征，交通部長林佳龍PO文力挺，越是大風雨，越要走在一起，現在開始是團結守護台灣的時候了。另外，他也更換大頭貼照挺香港反送中，強調未來的路，唯有全力以赴、繼續精進，才能確保台灣的獨立自主和民主自由，讓台灣繼續作為撐香港的最大後盾。



林佳龍指出，這幾天的香港，人民堅毅地守護著自己的土地；而這幾天的台灣，也在好幾個下雨的夜晚裡，透過民主的方式，確定了代表民主進步黨參選2020年總統的參選人。

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「民進黨的總統初選告一段落，這段過程讓我們體會民主自由的得來不易，更體認到捍衛民主自由的重要性。」他說，未來，我們仍將在蔡英文總統的領導下，努力建設與改革，讓執政團隊成為守護台灣最重要也最強大的力量。

他表示，很感謝賴清德前院長，讓民進黨在競爭中進步，並讓每一位黨公職，有機會省思過去這段時間執政以來的盲點和不足，進而調整腳步、重新出發。如同賴前院長所說，現在起，是團結守護台灣的時候了。



他強調，民進黨承載了許多民眾的期許和託付，未來的路，唯有全力以赴、繼續精進，才能確保台灣的獨立自主和民主自由，讓台灣繼續作為撐香港的最大後盾。