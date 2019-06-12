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「美魔安」產品被驗出違法防腐劑　前主播妻判刑1年

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▲▼台北市議員應曉薇陪同多名受害者，控訴「美魔安」產品違法，前主播張元培妻子陳谷蒨，被判1年。（圖／資料照）

▲台北市議員應曉薇當時陪同多名受害者召開記者會，控訴「美魔安」產品非法。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

美妝品牌「美魔安」爆出違法進口醫療器材等問題，負責的前主播張元培、陳谷蒨夫妻因此被控詐欺、違反醫師法等罪。詐欺部分台北地檢署給予不起訴，張元培也都獲不起訴，陳谷蒨部分，台北地方法院12日判決，依違反醫師法、藥事法、業務登載不實3罪，共判處1年有期徒刑，得易科罰金36萬元，併科罰金30萬，全案可上訴。

2015年3月，台北市議員應曉薇陪同多名受害者召開記者會，指控陳谷蒨夫妻在網路上以「美魔安」品牌，販售不合格化妝品，導致有民眾使用後，出現皮膚潰爛等狀況。另又指控，夫妻倆冒用知名部落客「吉賽兒」的名號，謊稱為代言人。

台北市衛生局進行抽驗，發現「美魔安」至少2項產品，皆驗出含有「甲基異噻唑啉酮」、「甲基氯異噻唑啉酮」、及「對羥苯甲酸甲酯」等防腐劑成分，但外包裝都沒標註，違反化妝品衛生管理條例，開罰10萬元以下罰鍰，並持續追宗其他產品。

檢調則進一步搜索，並傳喚張元培、陳谷蒨夫妻，及「美魔安」掛名負責人，也是張元培的母親，訊後陳谷蒨被以15萬元交保，其餘人請回。偵辦後，依違反醫師法、藥事法等罪，將陳谷蒨起訴，詐欺部分不起訴，張元培則通通獲不起訴處份。

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關鍵字：主播,美魔安,化妝品,品牌,網路,妻子,張元培,陳谷蒨,醫師法,藥事法,醫療器材,違法,衛生局,防腐劑

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