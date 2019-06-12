金融消費糾紛不用浪費時間上法院　北院啟動轉介合作機制

▲台北地院與金評中心合作，試辦金融消費爭議案件轉介，增加案件處理效率。（圖／記者劉昌松攝）

記者楊佩琪／台北報導

為了因應金融消費爭議案件增加，司法院於2017年啟用ADR(訴訟外紛爭解決機制)機構查詢平台，另有鑑於多數金融交易活動、金融服務業總行或公司多集中在台北市，台北地方法院處理的相關民事案件數量也最多，選定台北地院與財團法人金融消費評議中心合作，自6月12日起，試辦金融消費爭議案件轉介合作事宜，減少司法資源浪費及民眾解決糾紛所需成本。

司法院表示，近年來因社會經濟活動變遷及新型態交易出現，訴訟案件急遽增加，導致法官工作愈加繁重，影響民眾的效率需求。有鑑於ADR機制已成為世界各國潮流，司法院於2017年12月15日，便已啟用ADR機構查詢平台，供民眾查詢各紛爭需求的ADR機構。

另也因台灣的金融交易活動，以及金融服務業的總行或總公司大多位在台北市，台北地院轄下處理的金融消費者與金融服務業間的民事案件最多，因此選定台北地院與金評中心合作，自6月12日起，試辦金融消費爭議案件轉介合作，在受理民眾有關金融消費爭議紛爭的訴訟輔導諮詢時，得將個案轉介至金評中心，專人專線協助解決，以求有效降低處理案件的成本及時間。

而金評中心的評議委員，皆為具備銀行、保險、證券等相關專業或實務經驗的學者專家及公正人士，所做的判斷，具有仲裁效果，且經歷年統計發現，與法院判決結果大多相符，可作為兩造解決紛爭的參考。至於費用部分，金評中心處理案件，僅向金融服務業收取年費及服務費，不向民眾收取。

司法院表示，所謂金融服務業，包括證券期貨、保險、電子票證券、銀行等。受理評議範圍包含銀行辦理存款、貸款、信用卡業務等，以及申請保險理賠、業務員招攬不實等案，還有購買基金、債券商品和受託買賣業務等。

民眾遇到糾紛案，第一步應先向金融服務業申訴，金融服務業需在30天內回覆，若未回覆或對處理結果不滿意，便可在60天內向評議中心申請評議，金評中心原則上於受理申請起3個月內進行評議，在一定金額以下做出的評議決定，將對金融服務業具有約束力。

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