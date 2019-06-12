快訊／宜蘭玉米田確認第2例秋行軍蟲入侵　今下午將銷毀

▲頭城鎮確認秋行軍蟲入侵。（圖／宜蘭農業處提供）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲10日確定首例入侵苗栗，日前傳出宜蘭、嘉義也疑似有個案送檢驗，防檢局今（12日）表示，宜蘭頭城玉米田案例確定就是秋行軍蟲，防檢局今天下午將派員前往銷毀玉米田。

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▲宜蘭頭城鎮確認秋行軍蟲入侵，遭入侵農作銷毀掩埋。（圖／宜蘭農業處提供）

防檢局表示，秋行軍蟲原本在美洲，每年由南往北遷移，遇到冬季無法生存而消滅，入春再度往北移動。由於散播速度快，已從美洲傳到非洲、東南亞，以及中國大陸，目前中國18省已有該蟲蹤跡。秋行軍蟲的飛行能力為100公里，配上氣流甚至能超過200公里，現在西南氣流旺盛、台灣海峽最窄處直線距離僅130公里，因此秋行軍蟲一夜便能飛過台灣海峽。

防檢局指出，秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科作物，例如玉米、稻米等作物，且影響產量可能達2到3成，目前尚未有專門的農藥防治。台灣種植許多水稻、玉米、雜糧等農作物，約有45%種植面積都是秋行軍蟲偏好的植物，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元的損失。

▲秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前尚未發現成蟲，應為第一代，因此目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。防檢局表示，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重，因此呼籲農民主動到田間檢查，若看到可疑蟲子，應馬上通報檢疫局。

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