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「一夜飛250km通過台灣海峽」　秋行軍蟲嚇人的「4大特性」大公開

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▲苗栗出現首例秋行軍蟲，行政院長蘇貞昌前往視察，仔細聆聽相關單位簡報。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗出現首例秋行軍蟲，行政院長蘇貞昌前往視察。（圖／記者黃孟珍翻攝）

生活中心／綜合報導

宜蘭縣動植物防疫所接獲通報，頭城鎮頭濱路3段附近的玉米田內，疑似出現秋行軍蟲入侵的跡象。對此，宜蘭縣政府農業處處長康立和10日表示，研究結果顯示，秋行軍蟲擁有「一個晚上最多能飛250公里，飛過台灣海峽」、「一生可產至少1000顆卵」、「成長周期短」、「散播速度快，且目前無大量撲殺方法」等4種特性，又被標記為「嚴重農業害蟲」。

對於出現蟲害的現象，康立和10日指出，農委會防疫所9日已與頭城鎮農會、花蓮區農業改良場的負責人一同前往，進行蟲體採驗。他提到，雖然目前案例尚未確認，但縣政府仍立刻進行吊掛誘蟲盒等預防性措施。

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▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，採樣送驗最快12日確認。（圖／防檢局，下同）

▲▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，採樣送驗最快12日確認。（圖／翻攝自農委會動植物防檢局網站，下同）

康立和受訪時說明，研究結果指出，秋行軍蟲一個晚上至少能飛越150公里的距離，如果配合氣流，最高可飛越250公里；而台灣海峽最窄處直線距離僅130公里「一夜就能飛過台灣海峽」。此外，他提到，秋行軍蟲的生命週期約為1個月，雌蟲一生可產約1000顆卵，擁有相當強的繁殖能力。

宜蘭縣政府指出，秋行軍蟲原是美洲的物種，2016年傳至非洲，2017年災情又從非洲蔓延到亞洲。2019年1月，大陸境內傳出災情，台灣6月10日則確定飛牛牧場發現案例。行政院長蘇貞昌也表示，「秋行軍蟲比非洲豬瘟更麻煩」，直接從大陸飛來，玉米、稻米、草、樹葉都會吃，若秋行軍蟲擴散，將影響台灣36億元農作物。

聯合國糧農組織（FAO）指明，秋行軍蟲不但會對禾本科、十字花科等作物造成危害，還擁有快速散播的能力，且目前無大規模撲殺的方法，因此被標記為國際上的嚴重農業害蟲。

對於秋行軍蟲的來源，行政院農委會表示，這些害蟲可能是隨著西南氣流從大陸飄來的，目前還是第一代，必須在黃金時間內完全根除，否則可能影響全台45％的禾本科作物面積，演變成比禽流感還嚴重的蟲災。

▼防檢局呼籲，若民眾發現秋行軍蟲的蹤跡，請盡快通報。（圖／翻攝自防檢局）

▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局）

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