嚴防秋行軍蟲疫情擴散蔓延　黃偉哲：不讓農民受害

▲台南市長黃偉哲指示農業局，嚴防秋行軍蟲疫情擴散蔓延。（圖／台南市農業局提供，下同）

記者林悅／台南報導

農委會動植物防疫檢疫局於6月8日接獲全國第一起疑似秋行軍蟲通報，經分子技術基因定序確認，為國際重要檢疫害蟲秋行軍蟲，發生地點隨即劃定疫區，並將受害作物全數剷除銷毀，台南市長黃偉哲6月12日指示農業局嚴防秋行軍蟲疫情擴散蔓延。

台南市政府農業局表示，秋行軍蟲原產於美洲為國際間重要之農業害蟲，2019年1月入侵中國大陸雲南地區，截至6月已為害18省市，主要為害作物有玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科及茄科等經濟作物，目前防檢局已強化邊境檢疫措施於主要寄主作物產區及港口、機場布設500個性費洛蒙偵察點，並於6月10日公告緊急防治藥劑賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，供作緊急防治使用。

農業局長李朝塘在12日的市政會議中，就秋行軍蟲在國內被證實存在一事，進行專案報告，台南市長黃偉哲立即裁示，要農業局相關單位動起來全力防阻絕，絕對不能讓疫情進入台南市損害農民作物。

台南市經台南區農業改良場6月10日至11日進行田間隨機巡查，現尚未發現秋行軍蟲蹤跡，農業局籲請農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲疑似蟲體，請立即透過防檢局通報專線0800-039-131、官方臉書「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」或官方Line@進行通報並上傳照片及影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。