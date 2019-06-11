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目前仍第一代！西南氣流吹來秋行軍蟲「危害45％作物」　農委會：比禽流感嚴重

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▲▼秋行軍蟲。（圖／記者許展溢攝）

▲苗栗通宵的飛牛牧場發現秋行軍蟲的幼蟲。（圖／記者許展溢攝）

生活中心／綜合報導

防檢局10日指出，苗栗通宵飛牛牧場的玉米田中，發現了秋行軍蟲的幼蟲。對此，行政院農委會表示，這些害蟲可能是隨著西南氣流從大陸飄來的，目前還是第一代，必須在黃金時間內完全根除，否則可能影響全台45％的禾本科作物面積，演變成比禽流感還嚴重的蟲災。

防檢局表示，8日民眾通報後，防檢局立刻前往採樣送驗，經過分子技術鑑定基因後，確認為秋行軍蟲。防檢局指出，為防止蟲災蔓延，目前已依植物防疫檢疫法，將飛牛牧場劃定疫區。

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▼秋行軍蟲記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲秋行軍蟲記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

防檢局說明，受災區的作物將全數剷除銷毀，並依法給予補償。此外，防檢局局長馮海東說，農委會花蓮區農業改良場、台南區農業改良場10日也分別通報「疑似出現秋行軍蟲」的情形，地點位在嘉義縣義竹鄉及宜蘭縣頭城鎮，鑑定結果將於11日或12日出現。

馮海東解釋，之所以關注秋行軍蟲的情況，是因為該蟲類將對禾本科作物造成威脅，且影響產量可能達2到3成，包括玉米、稻米等作物在內，可能影響全台約45％的作物面積。對此，防檢局稱，目前已在空港、海港等進出口地區設置監測站，共有500個性費洛蒙監測點。

農委會副主委黃金城提到，現在發現的秋行軍蟲都是幼蟲，還是「第一代」，所以目前這個時間點相當重要，若不及時進行撲滅，未來可能演變成蟲災，將比禽流感更難處理。

防檢局說到，該蟲為新物種，目前還無法確認台灣是否有天敵，雌蛾每次產100至200顆卵，卵塊表面披覆絨毛。成蟲羽化後4至5日產卵，一生可產約1500至2000顆卵。幼蟲具6個齡期，取食植物組織危害，老熟幼蟲則會鑽入土中化蛹。

防檢局稱，雖然秋行軍蟲不耐寒，但台灣屬於較為溫暖的氣候；且就算是寒冷的疫區，只要到春季回暖時，蟲災就會開始北移擴散。

 ▼秋行軍蟲的危害。（圖／翻攝自防檢局）

▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局）

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關鍵字：秋行軍蟲,農業害蟲,防檢局,農藥,寄主植物,苗栗,玉米田,農委會

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