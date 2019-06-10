秋行軍蟲時速200侵台！特愛水稻、玉米　宜嘉傳個案送檢中

▲針對國內被發現第一例秋行軍蟲，今（10日）防疫局副主委黃金城等人召開記者會說明。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

「秋行軍蟲」確認現身台灣，今（10日）農委會防疫局特別召開記者會說明，副主委黃金城指出，8日接獲苗栗一處牧場通報疑似有秋行軍蟲，檢驗結果也確定就是秋行軍蟲，一發現已剷除、銷毀並就地掩埋，另宜蘭、嘉義疑似個案12日將公布結果，目前已成立災害緊急應變小組，並呼籲農民時時巡田，以免災害擴大。

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▲農委會主委陳吉仲在臉書上公布秋行軍蟲首次入侵台灣的地點。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

秋行軍蟲被全球視為重要農業害蟲，8日接獲苗栗飛牛牧場玉米田內有秋行軍蟲的蹤跡，一發現時已立即剷除、銷毀並就地掩埋，另外，10多天前也發現宜蘭、嘉義有疑似案例，正進行分子鑑定，大概兩個工作天，調查結果即可出來，目前苗栗飛牛牧場的案例是已經確定，也是國內第一例。

▲防疫局局長馮海東表示，秋行軍蟲從卵到成蟲約30天左右。（圖／記者彭懷玉攝）



防疫局局長馮海東表示，秋行軍蟲原分布於美洲熱帶與亞熱帶地區，主要危害玉米、高粱、水稻等禾本科植物，去年一月傳到東南亞，目前中國大陸已擴散至大陸雲南、黃淮平原區域等18省份。秋行軍蟲週期性跟北美一樣，從卵到成蟲約30天左右，水稻、玉米佔有台灣作物總面積45%，一旦入侵台灣，恐造成每年高達35億元損失。

馮海東說明，之所以秋行軍蟲會來到台灣，是因現在正值西南氣流，跟著風向吹到台灣，最快時速可達200公里以上，秋型軍蟲有水稻、玉米品系，台灣跟大陸一樣屬於玉米品系，現在是第一代的蟲，儘速撲滅掉尚無大礙。

▲馮海東說明，全國設有監測點500個弗洛蒙陷阱，並已成立應變小組。（圖／記者彭懷玉攝）

馮海東表示，全國設有監測點500個弗洛蒙陷阱，並已成立應變小組，各縣市政府也召開監控小組，對於轄區內的玉米、稻米田進行查看。若真的不幸疫情擴大，之後劃定疫區，確定是秋行軍蟲後，將噴藥再剷除並給農民補償。馮海東表示，其實入侵時間不長，還在幼蟲階段，呼籲農民主動赴田間巡查，並請大家發現可疑蟲類時，上傳照片供檢疫局確認。

▲秋行軍蟲長這樣。（圖／記者許展溢攝）

秋行軍蟲已嚴重威脅大陸農業及糧食生產安全，且目前沒有專門的農藥防治。防檢局說明，該蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科，台灣常見的如，水稻、小麥、高粱、玉米、甘蔗和盤固拉草等。菊科如萵苣、鬼針草、向日葵等。豆科如花生、大豆、豇豆等。在大陸防檢局5月曾提醒，該蟲有可能藉由氣流助飛傳播來台的高風險時間可能落在6月中旬後，現在就是最重要防疫時刻。

▲農委會主委陳吉仲在臉書上公布秋行軍蟲首次入侵台灣的地點，並且提供相關因應措施。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

副主委黃金城指出，蛹出來後會變另一個世代，一生可產2000個蛋，若第一時間沒有處理掉，會類似像蝗蟲一樣，比禽流感更麻煩，因為台灣不像北美天氣冷會讓卵凍結，希望能儘快打斷、殲滅秋行軍蟲，為了讓民眾更容易指認秋行軍蟲，也印了摺頁可做對比。