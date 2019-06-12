密訊緊咬韓國瑜涉背信？北檢：與事實「未盡相符」

▲周刊報導北檢曾密遜專家證人，緊咬韓國瑜涉嫌在北農總經理任內觸犯背信罪。（圖為資料照／記者賴君欣攝）

記者劉昌松／台北報導

12日有周刊報導，台北地檢署偵辦韓國瑜北農菜蟲案時，不但搜索過「新莊王小姐」住處，還曾密訊專家學者作證，證詞緊咬韓發送員工紅利等情節另涉背信罪。對此，北檢發出新聞稿澄清，北農菜蟲案已經查無不法簽結，至於背信案部分，仍由檢方積極調查中，但報導與目前事實有所出入。

《鏡周刊》北檢在2016、2017年間，為了調查外界質疑的北農菜蟲案，2度傳喚韓國瑜出庭，並調取「異常區間交易的進貨量出貨量」等資料，分析查無人為哄抬菜價等不法。

不過北檢同時發現，北農疑似濫發數千萬元三節獎金，並為此密訊一名精於公司法的重量級學者作為專家證人，該證人緊咬韓國瑜涉犯背信罪的事證明確，證詞對韓國瑜不利。

北檢對於報導內容，在12日發布2份新聞稿澄清，北農疑涉妨害農工商案件（即外界所稱之「菜蟲」案），已於2017年6月8日因查無實證，予以簽結。至於背信部分，報導所載內容與本署相關案件卷內證據資料未盡相符，其內容與本署無關，且與事實有所出入。

據了解，北檢偵辦北農背信案的檢察官在2018年中調升高檢署後，接手承辦的檢察官持續調閱相關卷證，但未曾再傳喚相關被告及證人。

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