獨／批老東家浩鼎乳癌疫苗「骯髒、假藥」　仁新董座遭起訴

▲仁新醫藥董事長林雨新(左)涉嫌PO文批和浩鼎董事長張念慈致力研發的乳癌疫苗是「假藥」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

仁新醫藥(6696)公司董事長林雨新，曾在浩鼎生技(4174)主持研發乳癌疫苗，卻涉嫌在離開浩鼎後，到國外病友社群網站，po文批浩鼎疫苗有安全性疑慮而挨告，台北地檢署調查認定，林發文大多根據在浩鼎工作經驗，但其中「骯髒」、「劣質」、「假藥」3句話，已超出合理評論範圍，足以損害浩鼎公司信用，因此依公然侮辱罪起訴林。

▲林雨新設立的仁新醫藥興櫃至今不滿1年。（圖為資料照／記者姚惠茹攝）

仁新醫藥2018年10月才登錄興櫃，同年底就宣布與台大醫院合作，投入老年乾性黃斑部病變的相關新藥研究，而仁新的董事長林雨新，不但擁有醫學博士與企業管理碩士雙料學位，在他創立仁新醫藥前，更是浩鼎生技重要的新藥研發幹部之一。

檢方調查，林在浩鼎的職稱是「臨床醫學處處長」，負責臨床試驗與研發工作，而且是曾引發國內政治、經濟甚至司法各領域層面風暴的乳癌疫苗OPT-822(後更名為OBI-822)研究計畫最高主持人之一。

不過林雨新在2014年1月13日因故離職後，對老東家浩鼎的部分作為不滿，竟在隔年、2015年11月13日，到國外知名的病友社群網站Inspire上，以帳號「08I」撰寫英文文章，質疑OPT-822「造成攻擊正常細胞更勝於癌細胞」，建議參與新藥測試者，尋求法律和醫療建議，並指浩鼎董事長張念慈正因相關事件遭調查詐欺和貪腐行為。

▲林雨新還涉po文指張念慈遭調查詐欺和貪腐行為。（圖為資料照／記者徐珍翔攝）

案經刑事局接獲浩鼎報案，根據IP定位等方式，查出發文位址和林雨新有關，但林到案後矢口否認。檢察官認為，林的發文內容可能與他曾處理香港病患的相關爭議、或自行解讀試驗數據、當時媒體報導有關，並非憑空捏造。

但是林的文章中，使用dirty vaccine(骯髒的疫苗)、inferior vaccines(劣質疫苗)、fake drugs(假藥)等3個字眼，都已經超越合理評論範圍，足以損害研發這個疫苗的浩鼎名譽，因此認定林雨新涉嫌公然侮辱、妨害信用等罪。另因查無相關林在發文前後時段買賣浩鼎股票、權證的事證，因此認為林不構成違反《證交法》意圖影響股價等罪嫌。



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