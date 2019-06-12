華航4款「全新會員卡」曝光！　2萬6千哩程能換區域線來回商務艙

▲華航推出全新會員卡，回饋再提升。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導



中華航空歡慶成立60周年，推出全新會員卡，新款會員卡以華航企業標識梅花背襯地球，銀線花蕊航向全世界。為慶賀新款會員卡上線，全體華夏會員都可享有升級回饋福利。

華航表示，晶鑽卡可享專屬行李掛牌及真皮掛牌配件；翡翠卡享享專屬行李掛牌及掛繩。這次華航也推出華夏哩程秋旅好心情優惠活動，即日起至2019年10月31日止，最低26,000哩起，即可兌換台灣到香港、首爾（仁川）、琉球、大阪等區域線商務艙雙向來回酬賓機票。

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▲華航歡慶60周年，不僅推出彩繪機，也推出全新會員卡。（圖／華航提供）

另外，新款會員卡上線後，調高會員飛行哩程累積比例，凡搭乘華航及華信自營國際定期航班，晶鑽卡會員原享20%獎勵哩程大幅提升至30%；而翡翠卡及金卡會員亦分別享有25%及15%的獎勵哩程，讓旅客兌獎更快速。

華航為天合聯盟（SkyTeam）成員，華航指出，華夏會員搭乘天合聯盟航空公司國際航班，均可累積哩程做為會籍晉升或續卡的依據，享天合聯盟會員禮遇與優惠，且加入「華夏哩程酬賓計劃」的飛行常客除累積哩程兌換機票或升等外，也可運用屆期的小額、零星哩程兌換「華航哩享購」獨家特色商品。