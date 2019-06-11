　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空少PO文批華航「血汗工廠、詐騙集團」　華航求償敗訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

空姐、空服員機上服務示意圖。（圖／記者陳睿中攝）

 ▲華航空少張書元臉書上PO文，遭華航求償。華航一二審均敗訴。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

擔任華航工會幹部的空服員張書元，2017年6月間在臉書上分享自製影片，批評華航「血汗工廠、詐騙集團」；另外也在之後到勞動部前的陳情活動中，身著華航制服供人潑灑紅色顏料，營造華航「血汗工廠」的形象。華航求償1元並要求登報道歉，一審華航敗訴，上訴二審後，高院11日仍判華航敗訴。

現年42歲的張書元，擔任華航空服員將近20年，這幾年並擔任中華航空公司企業工會第10屆理事。但他對於員工福利極為重視，2017年6月間，他在臉書上發表自製影片「三萬英呎的幸福工作，空服員的完美旅程」，並加註「一直以來，台灣惡名昭彰的兩件事-血汗工廠、詐騙集團。中華航空，兩者皆是。」、「…拍攝這個廣告的目的，居然是用來欺騙社會新鮮人！」

當天他又發表「周年慶？」的文章，指稱華航「漠視飛安與台灣民眾的權益」、「休息時間能多短給多短」、「一人當兩人用」、「對待一線員工依舊極盡壓榨，針對工會成員的刻意抹黑與打壓…」、「知法犯法，這就是華航資方的心態！」

第二天一早，他參加交通部前廣場舉行之「623交通運輸工時大體檢行動」活動，身著華航制服，任由其他人將血紅色顏料潑灑全身，藉以昭示華航「血汗工廠」之惡劣形象。當晚張書元在臉書上又PO出「…潑在我身上的紅色顏料，象徵的其實就是一天一天被剝削同事的血汗…」、「…面對無良的資方…」。華航不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，張書元最後獲得不起訴處分確定。至於民事賠償部分，華航認為名譽受損，求償象徵性賠償1元，並要求在中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報上，刊登道歉啟事。一審法院審理後，判決華航敗訴。

華航上訴第二審，高院11日宣判。高院認為，雖然華航提出班表證明並非血汗工廠，但張書元乃是根據自身的經歷而發表言論，並非虛構；再加上他是對空服員休息與航班密集造成的飛安危害等問題論述，乃是針對可受公評之事批評，並非出於惡意，高院認為應該受言論自由的保障。至於制服潑灑顏料的事情，高院認為依照《工會法》規定，賦予工會在公開活動時有表達意見的自由，並非惡意侵害華航名譽。因此高院仍駁回華航請求，本案可上訴。

ET快訊
搭火車到基隆..小情侶「壞壞上下摸」呻吟　座位留謎之液體她傻
中投公路狂飆運將慘被夾死　肇事女改口：快錯過匝道才往外切
阿羅哈疲勞駕駛1年開罰15件！曾提「北高雙駕駛」沒實施就出事
NBA／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

關鍵字：法律,人權,華航,空少,詐騙集團,血汗工廠,知法犯法,賠償,二審,高等法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大雷雨轟炸台南！　東區裕義路段淹大水、小東地下道封閉

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「騎車經過」慘被壓傷

最美的風景呢？浴室玻璃破裂傷人　民宿反控知名攝影師毀損

雨彈狂炸南高屏！樹德科大前「馬路淹成河」　騎士暴雨中推車

海上3天393浬長征中沙群島　「暈船快吐」刑事＆海巡查獲漁船走私毒品

路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

阿羅哈客運釀3死悲劇　死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行

與好友在KTV吵架...他撂人尋仇連開13槍　瑞芳民宅槍擊案偵破

酒醉隨機扳斷BMW後照鏡　挪威籍男模馬格斯屢傳不到被起訴

中投公路狂飆「小貨卡駕駛夾死」　肇事女改口：快錯過匝道才往外切...

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

大雷雨轟炸台南！　東區裕義路段淹大水、小東地下道封閉

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「騎車經過」慘被壓傷

最美的風景呢？浴室玻璃破裂傷人　民宿反控知名攝影師毀損

雨彈狂炸南高屏！樹德科大前「馬路淹成河」　騎士暴雨中推車

海上3天393浬長征中沙群島　「暈船快吐」刑事＆海巡查獲漁船走私毒品

路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

阿羅哈客運釀3死悲劇　死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行

與好友在KTV吵架...他撂人尋仇連開13槍　瑞芳民宅槍擊案偵破

酒醉隨機扳斷BMW後照鏡　挪威籍男模馬格斯屢傳不到被起訴

中投公路狂飆「小貨卡駕駛夾死」　肇事女改口：快錯過匝道才往外切...

1歲女高鐵上講不停！媽「裝備齊全」回家路超煎熬　心累許願：想要母嬰車廂

大雷雨轟炸台南！　東區裕義路段淹大水、小東地下道封閉

梳毛太舒服！　柴柴爽到「右腿裝馬達」瘋狂踩油門

想婚了／求婚戒圓鑽最討喜　TIFFANY經典5萬元起、海瑞溫斯頓偷藏密語

給浪浪的飼料莫名消失...愛媽見「吃貨兇手」嚇到　上百網笑：收編啦！

蔡英文肯定南崁溪整治　中央與地方攜手完成優質環境

林忠正／「韓流」來自台灣社會的「相對剝削感」

目睹老婆傳「我們的孩子」給小王　他從1公尺高…怒摔爛嬰兒！

「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」後悔了：福利沒了

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不..

即／公路總局：阿羅哈司機開車達..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

渣男騙錢神隱　竟打卡炫捕獲春風

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

即／男遭區間車輾斃　身體變形、..

阿羅哈翻覆　乘客：像坐雲霄飛車

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

更多熱門

相關新聞

檢方教你看懂經紀契約（五）

演藝圈光鮮亮麗，吸引不少年輕人一心嚮往。但要上螢光幕前表演，事先一定經過大量的訓練，尤其近年來韓國演藝團體在螢光幕前的表現，更是多達半年、一年以上的刻苦訓練。有檢察官主動出面，教你怎麼看懂演藝經紀契約，這次是談演藝經紀契約中「安排教育訓練」條款的問題。

韓節目分1、2部竟跟OO有關係

車禍挨告出庭　美女經理10萬和解

永然高中法律生活營6/11開始報名

湯文章／遭冤訴自殺，警休職檢沒事？

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面