空少PO文批華航「血汗工廠、詐騙集團」　華航求償敗訴

▲華航空少張書元臉書上PO文，遭華航求償。華航一二審均敗訴。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

擔任華航工會幹部的空服員張書元，2017年6月間在臉書上分享自製影片，批評華航「血汗工廠、詐騙集團」；另外也在之後到勞動部前的陳情活動中，身著華航制服供人潑灑紅色顏料，營造華航「血汗工廠」的形象。華航求償1元並要求登報道歉，一審華航敗訴，上訴二審後，高院11日仍判華航敗訴。

現年42歲的張書元，擔任華航空服員將近20年，這幾年並擔任中華航空公司企業工會第10屆理事。但他對於員工福利極為重視，2017年6月間，他在臉書上發表自製影片「三萬英呎的幸福工作，空服員的完美旅程」，並加註「一直以來，台灣惡名昭彰的兩件事-血汗工廠、詐騙集團。中華航空，兩者皆是。」、「…拍攝這個廣告的目的，居然是用來欺騙社會新鮮人！」

當天他又發表「周年慶？」的文章，指稱華航「漠視飛安與台灣民眾的權益」、「休息時間能多短給多短」、「一人當兩人用」、「對待一線員工依舊極盡壓榨，針對工會成員的刻意抹黑與打壓…」、「知法犯法，這就是華航資方的心態！」

第二天一早，他參加交通部前廣場舉行之「623交通運輸工時大體檢行動」活動，身著華航制服，任由其他人將血紅色顏料潑灑全身，藉以昭示華航「血汗工廠」之惡劣形象。當晚張書元在臉書上又PO出「…潑在我身上的紅色顏料，象徵的其實就是一天一天被剝削同事的血汗…」、「…面對無良的資方…」。華航不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，張書元最後獲得不起訴處分確定。至於民事賠償部分，華航認為名譽受損，求償象徵性賠償1元，並要求在中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報上，刊登道歉啟事。一審法院審理後，判決華航敗訴。

華航上訴第二審，高院11日宣判。高院認為，雖然華航提出班表證明並非血汗工廠，但張書元乃是根據自身的經歷而發表言論，並非虛構；再加上他是對空服員休息與航班密集造成的飛安危害等問題論述，乃是針對可受公評之事批評，並非出於惡意，高院認為應該受言論自由的保障。至於制服潑灑顏料的事情，高院認為依照《工會法》規定，賦予工會在公開活動時有表達意見的自由，並非惡意侵害華航名譽。因此高院仍駁回華航請求，本案可上訴。