用NBA比喻國民黨初選　朱立倫：明星球員也會受傷





▲朱立倫。（資料圖／朱辦提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人朱立倫12日用NBA比喻國民黨初選，認為任何比賽都不應該賭一球決勝負，而是靠整個球季不斷努力，最重要是靠團隊合作，況且明星球員也會受傷。隨後，朱立倫又引用「三隻小豬」的故事，倉促蓋成的茅草屋，絕對比不上腳踏實地、一磚一瓦蓋的房子來的穩固，房子不能夠很脆弱，而要很堅強、具有實力，否則很容易就崩塌掉了。

朱立倫12日上午前往宜蘭縣羅東鎮主持免費敬老眼鏡公益推廣暨捐贈記者會，他表示，這項免費老花眼鏡的政策首創於他擔任新北市長時，當時推動成果非常成功，且都是用社會的資源與愛心，結合新北市的眼鏡行，完全沒有使用到任何公務預算，至今至少已造福十多萬的長輩。他非常高興能將這個好的政策，透過國民黨籍縣市首長的協助，推廣到全台。跨出新北市首站就來到宜蘭，除了感謝宜蘭縣府的支持，更代表新北市成功的經驗，都值得跟台灣所有民眾分享，照顧更多的長輩。

▲朱立倫前往宜蘭縣參加敬老眼鏡公益推廣暨捐贈記者會。（資料圖／記者林敬旻攝）

活動過程中，朱立倫與宜蘭縣長林姿妙一起陪著現場長輩，進行驗光、檢測視力與挑選眼鏡，現場擠滿了得知訊息趕來的長輩們，大家對於這項政策都讚不絕口。而一同前來的子女們除了肯定這項政策，更強調這不只是得到一副免費老花眼鏡而已，重點在於檢驗過程中，父母親的視力狀況也得到完整的檢查，若有一些疑慮還能及早發現、即時掌握。

朱立倫代表善心人士致贈宜蘭縣長輩們共價值2萬1500副敬老眼鏡的總經費，希望以此為基礎，進一步讓宜蘭縣所有的長輩都能享有敬老眼鏡的福利，並獲得最好的視力保健照顧。

▲朱立倫臉書PO文稱，他也是明星球員要保護好。（圖／擷取自朱立倫臉書）

針對自己一早在臉書上新增一則「倫語言」貼文，朱立倫說，發文是因看完昨天NBA總冠軍賽G5的有感而發，比賽並不能靠一人、一球來勝出，而是要靠團隊在整個球季中不斷的努力，才能在最後獲得勝利；至於貼文中提到的「三隻小豬」，則是指蓋房子不能夠很脆弱，要很堅強的，很具有實力的，否則很容易就崩壞掉了。

另外，針對《鏡週刊》12日關於高雄市長韓國瑜的報導，朱立倫回應表示，選舉常常會有這種負面、惡意的攻擊，他不是當事人，不清楚也不了解事實，因此沒辦法多作評論。他呼籲，整個選戰過程，大家應該盡量不要有任何負面的、惡意的攻擊。





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

至於韓國瑜的發大財是否淪為口號？朱立倫說，發大財的確只是個口號，要有具體的作法，所以他才會不斷提出具體的政見，希望能夠落實，讓台灣的經濟更好，讓全民發大財。

被問到是否支持初選採取手機民調？朱立倫提到，最不希望看到黨內互打，因此主張純粹是用政黨間或是與其他候選人的對比式民調，因為黨內互比式很可能就變成互打。過去這段期間，為了黨內的互比，已經造成黨內互打，實在是大可不必。

最後，對於昨天國民黨初選座談未採納他的意見，且現場也有人反對，朱立倫表示，「很可惜」，但希望不管什麼原因，最後真的不要互打。