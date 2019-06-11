韓國瑜金句「高雄發大財」不跳針　「莫忘世上苦人多」變錶帶

▲韓國瑜金句被製成錶帶 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

國內知名腕錶品牌代理商「Balmer賓馬」，宣布將南下高雄，與知名網拍直播台「蘭庭精品」合作，攜手於高雄左營區，開設旗艦店，響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，同時還推出客製化手錶，連韓國瑜的金句「高雄發大財」、「莫忘世上苦人多」，都被刻上了錶帶！

「Balmer賓馬」代理商總經理王璟瑞表示，韓國瑜市長上任後，高雄轉變有目共睹，加上各國遊客，紛紛前來高雄旅遊觀光，看好高雄市場潛力，不但要打造獨一無二的直播與實體同步銷售平台，另外也將推出以韓國瑜市長為主題設計的「韓流小物」，消費者只要購買至一定金額，便能獲得獨樹一幟的韓流小物，另外「Balmer賓馬」也能替顧客，在皮革錶帶上刻寫「高雄發大財」，讓韓市長支持者，所買到的腕錶更有紀念意義。

▲韓國瑜金句被製成錶帶 。（圖／地方中心翻攝）

「Balmer賓馬」代理商總經理王璟瑞強調，久瑞企業有限公司為「Balmer賓馬」瑞士公司授權於大中華地區的合法代理商，「Balmer賓馬」於瑞士及日本、馬來西亞等地，也都有設旗艦店、專櫃，為一個非常優質的品牌開幕當天，除了邀請相關局處首長出席，「Balmer賓馬」，也將從所得收入中，撥出部份所得，捐助給位於高雄市的弱勢團體，為社會公益盡份心力。

▲韓國瑜金句被製成錶帶 。（圖／地方中心翻攝）