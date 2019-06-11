葉匡時證言「郭沒勸韓別進中聯辦」　郭台銘：沒幾個人敢說我記性不好

▲針對葉匡時打臉「可能記憶有錯誤」，郭台銘回應，沒有幾個人敢說我記性不好。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

鴻海董事長郭台銘10日曾表示「香港一國兩制是失敗、也是力勸高雄市長韓國瑜不要進中聯辦的原因」，對此韓國瑜立即反擊，更找來副市長葉匡時作證，葉也表示「可能是郭記憶有錯誤」；但郭11日到台中受訪表示，「我做工業45年了，沒有幾個人敢說我記性不好」，強調這不是羅生門，但韓是自己最敬重的弟兄，需要共同合作贏得2020勝利，認為這個問題不重要，希望就此打住。

郭台銘日前曾提到香港一國兩制是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因，我們必須維護中華民國的自由民主」，對此韓國瑜回擊，「第一次見到郭董，是他來高雄買農產品，和考察高雄投資環境以及看高雄軟體園區，沒有談到這件事，第二次見到他是在香港，和一些企業界人士，然後也沒有談到這件事情的時候」。

韓國瑜更在11日上午聯訪前，帶著葉匡時再度澄清，葉指出，「關於郭董說有勸韓市長不要進中聯辦這件事情，至少我的理解是應該沒有，因為我們去中聯辦之前，郭董應該不知道，沒有其他人知道，因為我們也是當天早上才收到通知說要去中聯辦，所以我覺得，至少這件事情，郭董可能記憶有錯誤」。

對此，郭台銘11日下午在台中受訪表示，「我做工業做了45年，你說我記性不好，沒有幾個工業界的人敢說我記性不好」，郭強調，這不是羅生門，這個問題早就說過，只是剛好香港發生這個問題，但韓國瑜是自己最敬重的弟兄，需要大家一起合作贏得2020勝利，認為這個問題不重要、不回答，希望就此打住。

而對韓國瑜提出國道六號貫穿到花蓮，郭台銘表示，「沒有牛肉、沒有國富」，如果產業外銷不能升級，大家賺不到錢，餅做不大，任何的計畫都只是一個計畫。

另對前立法院長王金平拋出國民黨初選「變成庶民跟權貴的階級對立」，郭則說，我出生時也是庶民，我賺的每分錢都有繳稅，任何一個人不要問你的出生、也沒有庶民之說，只有志氣跟沒有志氣、只有努力跟沒有努力、只有志向跟沒有志向。