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ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

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▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民調顯示在兩岸議題及台商回流的處理能力上，鴻海董事長郭台銘最受民眾肯定。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

藍綠兩黨各自為了2020總統參選人正鬧的沸沸揚揚，大掀全台政治熱！自從郭台銘宣告參選並率先下鄉訪視全台各界人士傾聽民意，宛如為政壇投下一枚震撼彈，而韓國瑜也不遑多讓地高調舉辦環島造勢大會現紅潮；民進黨內爭論多時的電話民調方案也終於在昨(6/10)正式開辦，國民黨也在同一天正式公布5位黨內總統提名初選名單，惟大黑馬柯文哲至今仍未表態。

然而，中美貿易戰持續升溫，台商已醞釀開始準備回流，相關議題皆引發民眾高度關注，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論是處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機、吸引台商回流，還是解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題的候選人能力，均是郭台銘最獲得肯定，同時透過民調結果可見2020總統選舉若三腳督，各項皆以郭台銘贏面最大。

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯（圖／ETtoday新聞雲）

《ETtoday新聞雲》於2019年6月5日至6月10日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,957份有效樣本。調查結果發現，不論處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機、吸引台商回流，還是解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題三項的候選人能力指標，受訪者點名郭台銘最有能力，占比均在二成六以上；蔡英文在處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機也獲27.1%的肯定，而在吸引台商回流，及解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題，則與韓國瑜各占兩成左右的肯定。

此外，在下一屆(2020年)總統選舉國民黨人選方面，郭台銘的支持度從28.9%略增0.6個百分點到29.5%，而韓國瑜則從25.9%略減1.5個百分點為24.4%，郭台銘仍舊領先韓國瑜。

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，郭台銘在男性與女性、49歲以下、北部、南部地區及高教育程度者(大專/大學以上)等族群均獲得相對較高的支持度；韓國瑜則在60歲以上、東部及離島地區、高中/職及以下程度等族群獲得相對較高的支持度。另從政黨傾向來看，郭台銘與韓國瑜在國民黨及泛藍傾向者支持度旗鼓相當；另在政黨中立者的支持度，郭台銘則相對略領先韓國瑜(29.9%：23.1%)。

相較於第二波5月27日的調查結果，郭台銘在男性、40歲以下、中部、南部地區、泛藍傾向者、國/初中以下族群的支持度均有略微增強；而韓國瑜則在女性、50~59歲、東部及離島地區、泛藍傾向及政黨中立者、國小及以下等族群的支持度相對減弱。

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

此外，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，而民進黨由蔡英文總統競選連任，與白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘35.4%、蔡英文27.7%、柯文哲20.6%；但民進黨若是由賴清德參選，與國民黨的郭台銘、白色力量柯文哲競逐時，三人的支持度排序則有所變動，三人排序變成郭台銘35.8%、柯文哲28.4%、賴清德13.2%，柯文哲從第三變成第二。

相較於前次5月27日的調查結果，當郭台銘對上蔡英文及柯文哲，郭台銘支持度下降3.6%到35.4%，蔡英文支持度上升3.5%，而柯文哲支持度變化不大，郭台銘領先第二名的差距從14.8%縮小為7.7%；而假如郭台銘對上賴清德及柯文哲，郭台銘支持度同樣下降3.5%為35.8%，柯文哲支持度則略升4.5%，賴清德略降1.6%，郭台銘領先第二名柯文哲的幅度也從15.4%縮小為7.5%。
▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，三人的支持度排序為韓國瑜31.4%、蔡英文29.7%、柯文哲25.3%，柯文哲一樣位居第三；但民進黨若是由賴清德參選，與韓國瑜、柯文哲三人競逐時，三人的支持度排序則有所變動，三人排序變成柯文哲33.2%、韓國瑜31.8%、賴清德的14.8%，柯文哲則從第二變成第一。

相較於前次5月27日的調查結果，當韓國瑜對上蔡英文及柯文哲，韓國瑜支持度下降4.7%到31.4%，蔡英文及柯文哲支持度分別上升4.2%及3.7%，韓國瑜領先第二名蔡英文的差距從10.6%縮小到1.7%，幾近平手；而若是韓國瑜對上賴清德及柯文哲，韓國瑜支持度同樣下降4.4%到31.8%，賴清德支持度也略降1.3%，柯文哲支持度則躍升6.9%，反倒領先韓國瑜1.4%，也是近乎平手。

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

針對高雄市長韓國瑜日前在市議會針對軍公教年金改革問題，明確表示「政府過去承諾的要照承諾做、要恢復」而引發討論，調查也發現，有24.0%受訪者表示支持韓國瑜的主張，但也有高達64.8%受訪者表示不支持。

▲▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯。（圖／ETtoday新聞雲）

【調查說明】
本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年6月5日至6月10日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為5,957份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.3%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年5月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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關鍵字：2020總統大選,郭台銘,蔡英文,柯文哲,韓國瑜,台商回流,兩岸議題

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