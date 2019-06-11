岡山水淹半個輪胎高　韓國瑜：治水不是變魔術、給更多時間

▲高速公路涵洞下出現積水，有騎士冒險涉水。（圖／翻攝岡山人）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄11日上午下起大雨，岡山、阿蓮地區也陸續傳出淹水災情，其中最深的地方，甚至水淹到半個輪胎高，讓當地居民人心惶惶，高雄市長韓國瑜受訪時表示，岡山如果淹水超過60公分，在防範上就會有點吃力，但市府已經全力清理溝渠和箱涵，「希望市民給我們更多時間」。

岡山地區在平和路、岡山路、以及嘉興里台19甲線的高速公路涵洞、樹德科大台22線前等多個路段，都傳出淹水災情，其中樹科大兩側的積水，範圍更長達50公尺、水深約10公分，現場也緊急拉起封鎖線，讓當地居民苦不堪言，對此，韓國瑜表示，第一時間就請水利局長到現場查看，「如果岡山地區淹水超過60公分，確實在防範上會有點吃力」。

▲韓國瑜回應岡山積水問題。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，因為水溝淤積非常嚴重，市府從兩三個月前，就全力清理箱涵和水溝，「大概抓了236個容易積水的點，我們一直很努力的做，但畢竟不是變魔術，我們上任才幾個月時間」，韓國瑜說，這次三民區和其他地區大致上都沒有淹水，就只有岡山地區「幾十年來的水患，讓當地三個里的居民非常頭痛」，對此，市府也全力加強該區域的治水，「希望岡山地區的市民能給我們更多時間」。