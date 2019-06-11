滯留鋒雨彈還沒停！中投山區升級大豪雨警戒　台中日雨量飆破280毫米

▲鋒面滯留在中部，氣象局將台中、南投山區升級大豪雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒雨彈還沒停！氣象局指出，目前鋒面仍滯留在中台灣附近，鋒面附近及前緣仍有中尺度對流發展，雨勢以中南部最為明顯，其中，台中和平區雪嶺測站日累積雨量飆破280毫米，雨量驚人。氣象局也持續發布大雨特報，稍早台中、南投山區也升級大豪雨警戒，提醒民眾務必留意短時強降雨、雷擊及強陣風。

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▲全台21縣市發布豪、大雨特報，其中，台中、南投山區升級大豪雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，目前鋒面位置仍位在中台灣附近，移動速度非常緩慢，從今日累積雨量來看，西半部地區雨勢相當明顯，雨勢最劇烈出現在中部山區。統計至15:50止，在台中和平區雪嶺測站今日累積雨量已達284.0毫米、台中和平區稍來測站達255.5毫米、台中上谷關測站日累積雨量達231.0毫米。

▲滯留鋒影響下，台中日累積雨量飆破280毫米。（圖／中央氣象局）

在時雨量部分，今日最大時雨量則出現在高雄，有82毫米；雲林時雨量也有出現破80毫米紀錄，另外，在3小時累積雨量部分，台中、南投、台南、高雄地區都有破百的驚人雨量。徐仲毅指出，在中南部地區雨勢還會持續，因此累積雨量還會一直往上加，提醒民眾多加留意。

▲滯留鋒面加上西南氣流影響，大雨襲高雄。（圖／民眾提供）

在未來降雨方面，今天下午各地仍有明顯降雨，中南部山區雨勢則非常明顯，預期到晚上後，雨勢有機會稍微緩，但明天清晨開始，雨勢又會逐漸明顯起來。

氣象局指出，鋒面要到周六、日 鋒才會南移到巴士海峽附近，屆時天氣才可能比較穩定，到周五前中尺度對流仍可能帶來短時強降雨，但由於其預報不確定性大，民眾應隨時更新最新天氣資訊。