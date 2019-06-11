韓國瑜稱負面聯想太可怕　徐永明：這種人選總統很恐怖

▲韓國瑜說划龍舟頭暈，當下才回應不知反送中 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對香港百萬人上街「反送中遊行」，高雄市長韓國瑜第一時間回應不知道，遭徐永明質疑之前才去過中聯辦，卻不知反送中。韓國瑜事後回應，台灣政壇負面聯想真的太可怕。對此，徐永明11日透過臉書直言，「密會中聯辦、對『反送中』噤聲，這種人選總統不只可怕而是恐怖」。

香港市民9日為反對香港政府修訂《逃犯條例》而走上街頭抗爭，許多政治人物紛紛表達看法，而韓國瑜第一時間回應「不知情、不曉得」挨轟，他10日受訪時澄清第一次參加划龍舟還擊鼓，聽那個鼓聲，頭都是暈的，當下才回應不知道。

▲韓國瑜帶隊划龍舟 。（圖／記者賴君欣攝）

徐永明10日在臉書質疑，韓國瑜不會不知道香港人上街抗議的新聞，而是不敢回答，「畢竟之前才去過香港中聯辦的韓國瑜，不知道談妥了什麼條件，現在對港府或北京說三道四，恐違反當初的政治交易或協議。然而韓國瑜應該了解的是，當黨內總統初選競爭者郭台銘都表示「一國兩制」是失敗的，更指出當初這就是力勸韓國瑜不要進中聯辦的原因，一副韓國瑜昏庸無能的樣子。支持度往下走的韓國瑜還能默不作聲嗎？」

韓國瑜11日受訪時認為，徐永明太多負面聯想。徐永明隨後透過臉書再度開砲，「密會中聯辦、對『反送中』噤聲，這種人選總統不只可怕而是恐怖」，另外兩位爭取國民黨總統初選勝出的前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘至少都明確表態反一國兩制，「反觀韓國瑜身為民選市長，一句聲援香港或批評北京的話都說不出口」。

▲反送中遊行。（圖／路透社）

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