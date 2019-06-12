真的有「王小姐」！北檢曾上門搜索　密訊學者緊咬「韓國瑜背信」

圖、文／鏡週刊

投入總統大選戰的高雄市長韓國瑜捲入桃色風暴，遭名嘴吳子嘉爆料指有小三及私生女，話題不斷，還外傳小三是王姓女子，韓已透過控告爆料名嘴快速止血，本刊調查，確實有王小姐存在，台北地檢署去年偵辦韓國瑜所涉北農案時，更曾赴王小姐家中進行搜索。

準備問鼎總統寶座的高雄市長韓國瑜，遭美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻爆料有婚外情，而且還外遇生女，韓國瑜為了捍衛清白，日前大動作北上向台北地檢署提出告訴。

▲高雄市長韓國瑜所涉北農案濫發獎金案，台北地檢署偵辦至今2年，隨著韓參選總統聲勢大漲，辦案時機更加敏感。（圖／鏡週刊提供，下同）

6月4日，台北地檢署也火速傳訊吳子嘉開庭釐清，一問就長達5個小時；訊後，吳子嘉態度180度大轉變，突然急踩煞車，不僅未再加碼爆料，還強調「偵查不公開」，他不得對外透漏案情，否則檢察官要辦他洩密。

吳子嘉最早的爆料提到北檢追查北農背信案時，曾扣到韓國瑜進出新莊王小姐住家大樓的監視畫面，影射韓有婚外情，但韓的親信友人則立即澄清是到該處打麻將，王小姐僅是牌咖，並非目前外傳的王姓媒體人。

▲媒體人吳子嘉（圖）爆料韓國瑜外遇有私生女、並送對方上千萬元，遭控誹謗後至北檢出庭。

不過，據本刊調查，北檢確實在偵辦韓國瑜北農案時曾搜索王小姐住處，也有司法警察向管委會調閱大樓監視器畫面，檢方似乎知道韓進出大樓時間點及次數，甚至追查過韓的相關金流，但因事涉敏感，北檢偵辦格外隱密。

本刊掌握，學界盛傳早在韓國瑜去年參選高雄市長時，北檢追查北農濫發獎金案，曾密訊一名精於公司法的重量級學者作為專家證人，緊咬韓國瑜涉犯背信事證明確，相關證詞對韓極為不利。

▲韓國瑜2016年擔任北農總經理時，遭質疑與菜蟲案有關，開記者會時還擺出帳冊自清。

詭異的是，全案遠比三中案單純，北檢當初大陣仗到北農調資料，過濾金流，還到新莊王小姐住處搜索，並密訊學者做為專家證人，承辦檢察官步步為營，案件後來易手，還放著至今長達2年逾期未結，北檢辦案罕見變得拖泥帶水，其中是否藏有玄機，不免讓外界產生更多疑竇。

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