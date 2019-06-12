快訊／領表登記最後一天　潘恒旭確定不參選屏東立委「繼續做到沒頭髮」

▲高市觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪靖宜攝）

記者李唯甄／高雄報導

繼高雄市長韓國瑜表態宣布參選2020總統大選後，他的「點子王」幕僚、高雄觀光局長潘恒旭，也終於在領表登記的最後一天表態，確定不參加屏東立委選舉，潘恒旭表示，這段日子一直在考慮，也有不少屏東鄉親勸進，但經過考量，最後仍決定繼續留在高雄拚觀光，潘恒旭除了PO文力挺高雄社會局長葉壽山「屏東立委唯一支持葉壽山」，也打趣說，「要繼續做到沒頭髮」。