鄭弘儀酸韓國瑜變「seafood」　范世平點出危機

▲韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在台北凱道造勢活動表示，為了感謝支持者，他會利用假日向支持者請益，像是8日花蓮、15日雲林，以及22日台中造勢活動。對此，台師大政研所教授范世平9日在政論節目上點出韓國瑜的危機，韓國瑜愈辦造勢，韓粉凝聚力愈強，韓粉確實增加，但韓國瑜的民調反而下滑。

范世平在政論節目《鄭‧知道了》表示，韓粉增加的速度，無法超越韓國瑜民調下滑的速度，這顯示「外冷內熱」，韓粉內部凝聚力愈強、愈排外，韓國瑜民調可能掉得更快，韓國瑜現在的危機是，「會不會造勢愈辦愈多，反而他不但得不到好處，反而得到的是壞處」。

范世平指出，特定媒體和韓國瑜綁在一起，讓韓國瑜無法脫身，周末一定要跑這些行程來營造聲量，但同時也會變成分裂情況，平日被人每天砲轟、質詢，到了周末才能得到溫暖，「這樣很容易政治感冒，一下子冷一下子熱！」

范世平認為，鴻海董事長郭台銘相較於韓國瑜，可以沒包袱、自由自在地打選戰，但韓國瑜沒空間，「就是有這麼多『善心人士』幫他捐錢、租場地、租音響，加上他那天在花蓮造勢，『韓天』電視台老闆也去了，他說去度假啦，但搞不好哪一天在雲林又遇到他，他又會說去買花生。」

范世平還說，韓國瑜變成一個宗教，像過去葉教授講話都大同小異。此時主持人鄭弘儀直言韓國瑜變成「seafood」，范世平聽了也相當認同並直呼「這已經變成是宗教的膜拜！」