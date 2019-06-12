港人反送中12日罷工升級！擋逃犯條例二讀　在台港生發起靜坐

▲百萬港人反送中，遊行規模聲勢浩大。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

香港近日「反送中」持續延燒，百萬民眾上街遊行，目前醞釀在12日發起罷工、罷市、罷課。台灣人權團體紛紛聲援，還有在台港生發起靜坐，希望阻止香港立法會二讀、三讀通過，做最後一搏。

香港民眾反對《逃犯條例》通過，9日發起大規模示威遊行，幾天下來超過103萬人上街，被視為是1997年主權回歸以來最大規模示威。不過，特首林鄭月娥態度強硬，預計12日由立法院繼續二讀，引發民眾不滿，將在當天發起罷工罷市罷課。

▲特首林鄭月娥態度強硬，香港民間示威升級，12日發起罷工、罷市、罷課。（圖／讀者提供）

「台灣人權促進會」11日晚間在臉書呼籲，我國立法院應在臨時會邀請相關部會首長提出因應措施，研擬發布緊急命令以停止港澳條例部分適用 、管制香港公務員及中資具重大影響力之港資來台。

台灣人權促進會預告，台灣NGO團體12日上午9點30分也會召開記者會，抗議香港立法會《逃犯條例》二讀，地點在北市信義區的香港經貿文化辦事處。

▲警方與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

另外，臉書上也有在台港生發起靜坐活動，呼籲大家一同站出來。主辦港生代表Ivan Tang表示，香港的情況非常嚴峻，「我們是南部讀書的香港學生，辦這次集會，希望對台灣人分享關於香港現時的情況，也提供一個場所集合南部的香港人關注修訂逃犯條例。希望大家能盡量參與，也幫我們分享到各大群組。」

Ivan Tang表示，反送中反逃犯條例集會（高雄場）地點在高雄文化中心，靠近五福一路拱門下，靜坐時間從早上10點到傍晚6點，現場會有香港立法會直播。至於晚上6點以後，會有發言分享會，希望大家穿白衣響應。

▲警方在衝突過程中流血。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）