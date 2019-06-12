　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港人反送中12日罷工升級！擋逃犯條例二讀　在台港生發起靜坐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲百萬港人反送中，遊行規模聲勢浩大。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

香港近日「反送中」持續延燒，百萬民眾上街遊行，目前醞釀在12日發起罷工、罷市、罷課。台灣人權團體紛紛聲援，還有在台港生發起靜坐，希望阻止香港立法會二讀、三讀通過，做最後一搏。

香港民眾反對《逃犯條例》通過，9日發起大規模示威遊行，幾天下來超過103萬人上街，被視為是1997年主權回歸以來最大規模示威。不過，特首林鄭月娥態度強硬，預計12日由立法院繼續二讀，引發民眾不滿，將在當天發起罷工罷市罷課。

▲▼ 香港反送中遊行,逃犯條例,香港遊行,銅鑼灣遊行。（圖／讀者提供）

▲特首林鄭月娥態度強硬，香港民間示威升級，12日發起罷工、罷市、罷課。（圖／讀者提供）

「台灣人權促進會」11日晚間在臉書呼籲，我國立法院應在臨時會邀請相關部會首長提出因應措施，研擬發布緊急命令以停止港澳條例部分適用 、管制香港公務員及中資具重大影響力之港資來台。

台灣人權促進會預告，台灣NGO團體12日上午9點30分也會召開記者會，抗議香港立法會《逃犯條例》二讀，地點在北市信義區的香港經貿文化辦事處。

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

另外，臉書上也有在台港生發起靜坐活動，呼籲大家一同站出來。主辦港生代表Ivan Tang表示，香港的情況非常嚴峻，「我們是南部讀書的香港學生，辦這次集會，希望對台灣人分享關於香港現時的情況，也提供一個場所集合南部的香港人關注修訂逃犯條例。希望大家能盡量參與，也幫我們分享到各大群組。」

Ivan Tang表示，反送中反逃犯條例集會（高雄場）地點在高雄文化中心，靠近五福一路拱門下，靜坐時間從早上10點到傍晚6點，現場會有香港立法會直播。至於晚上6點以後，會有發言分享會，希望大家穿白衣響應。

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在衝突過程中流血。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
一天喝5杯紅茶！20多歲E奶妹「慘得OO病」　醫：胸部越大機
阿羅哈翻車3死！59歲男骨折出血亡　女兒淚：把我爸還來
雙胞胎姊姊求診整型「厭倦被模仿」　媽驚悚通報：根本沒有妹妹！

關鍵字：反送中,逃犯條例

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港人反送中12日罷工升級！擋逃犯條例二讀　在台港生發起靜坐

高雄社會局長掰掰？　潘恒旭深夜PO文：屏東立委唯一支持葉壽山

快訊／港反送中遊行驚傳「地鐵對峙」　議員：警察搜身後不讓民眾離開

逛逢甲高喊「我愛台中」　郭台銘：北京要重視中華民國存在的事實

台中精機力挺郭台銘　盼工業總統帶領國家發展　

開藍營候選人第一槍！朱立倫：擴大生態補償範圍「別讓石虎流浪」

拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

葉匡時證言「郭沒勸韓別進中聯辦」　郭台銘：沒幾個人敢說我記性不好

郭台銘不滿《中天》轉播政見會　聽到這句話...立刻靜默

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

國道1號阿羅哈客運「衝出邊坡」　直墜平面道路！至少2死10多傷

擬退黨組「新第三勢力」？ 黃國昌：目前分A、B兩計畫

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

港人反送中12日罷工升級！擋逃犯條例二讀　在台港生發起靜坐

高雄社會局長掰掰？　潘恒旭深夜PO文：屏東立委唯一支持葉壽山

快訊／港反送中遊行驚傳「地鐵對峙」　議員：警察搜身後不讓民眾離開

逛逢甲高喊「我愛台中」　郭台銘：北京要重視中華民國存在的事實

台中精機力挺郭台銘　盼工業總統帶領國家發展　

開藍營候選人第一槍！朱立倫：擴大生態補償範圍「別讓石虎流浪」

拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

葉匡時證言「郭沒勸韓別進中聯辦」　郭台銘：沒幾個人敢說我記性不好

郭台銘不滿《中天》轉播政見會　聽到這句話...立刻靜默

墨西哥灣「死亡區」面積激增　衝擊海洋生物…游不走只能等死！

中華男足2比0香港　蘭卡斯特讚陳柏良、陳浩瑋：沒想過創歷史

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

《集合囉 動物森友會》釋出宣傳影片明年上市

基隆女買彩券「4年賒帳2700萬」！還完2100萬還欠債　女兒跪求：別買了

經典再現！《聖劍傳說3》《飛龍騎士》將重製推出

驚見老媽把骨灰罈放廚房！她開蓋聞香竟用來做菜…網笑翻：入魂料理啊！

回波接近中！第一波強降雨已過…「梅雨鋒面擺盪」豪雨接力全台再灌4天

港人反送中12日罷工升級！擋逃犯條例二讀　在台港生發起靜坐

任天堂認了！《薩爾達傳說 曠野之息》續作開發中

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：..

高雄又一局長閃人　潘恒旭：屏東..

高嘉瑜站台賴清德全身濕　毛巾遮..

即／港反送中遊行「警民地鐵對峙..

岡山淹水　韓國瑜：治水不是變魔..

通告費超好賺？　政論名嘴價目表..

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

葉匡時：不曾勸別進中聯辦　郭台..

郭台銘：北京要重視中華民國的存..

兩岸及台商議題成總統大選焦點

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

不論韓、郭誰出線　黃暐瀚：國民..

張善政挺韓　吳蕚洋寫105字打..

郭台銘不滿《中天》轉播政見會　..

更多熱門

相關新聞

挺港人「反送中」　民進黨團：香港僅剩「一國控制」

香港政府將於12日在立法會對《逃犯條例》舉行二讀和三讀程序，引起各界極大迴響，社會正醞釀罷工、罷課、罷市向政府施壓。民進黨立法院黨團11日發出聲明稿表示，香港是中國「一國兩制」的特區，然而在政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」，民進黨立院黨團願與香港堅持民主的力量站在一起，堅守人權保障的防線。

香港民眾醞釀罷工罷市　金管會統計我國金融業對港曝險近1兆元

「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

一國兩制在香港　陸稱高度落實

天主教教區呼籲港府勿倉猝修訂《逃犯條例》

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

情侶搭火車「狂摸舔嬌嗔」還流液體

兒子直播打賞145萬　母親一聽當晚去世

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！網：穿反了吧

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

H奶當杯架！短髮妹分享巨乳3大好處

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

狂喝紅茶！E奶妹染病　醫：胸越大越易得

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕！

程瀟「素顏沒瀏海」寬圓大額頭露餡

家人逼買1500萬房　高帥暖男崩潰自戕

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面