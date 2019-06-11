豔陽到暴雨...賴清德屏東奔凱道3日車隊掃街　支持者追車相挺

▲支持者追車替賴清德加油打氣。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調10日開跑，前行政院長從9日開始為期三日的車隊掃街行程，11日最終日從新竹北上凱達格蘭大道，象徵「前進總統府」。一連三天從屏東到台北，一路上天氣也從豔陽到暴雨，賴清德無懼惡劣天氣向支持者致意，沿路也有超多民眾追車相挺。

三天行程從南到北，天氣也從艷陽高照到暴雨，車隊沿路不少支持者追著車跑，天熱就送上水和防曬用品，下大雨時改送上薑母茶、毛巾和暖暖包，沿途還有支持者從高樓開窗喊加油、騎車用大聲公幫忙造勢，更有支持者搖開車窗拿出布條替賴清德打氣。

賴清德透露，台中有一位七十多歲的阿媽，跑著過來，一定要將包子跟粽子送到他的手中，他說，有這麼多人的真情相挺，真的一點都不累，心中充滿感激與溫暖，因為能夠承擔就是喜悅，能為了共同的目標，一起努力 、共同打拚，就是一種喜悅。

賴清德在凱道向支持者演說時提及，自己當年棄醫從政的人生轉折，他就是希望能以一己之力，和許多民主前輩共同努力、為台灣打拚；廿多年過去了，至今不改初衷，想要守護台灣、團結台灣、投資台灣、壯大台灣的意念，從未更改。

賴清德強調，「我是最有實力能打敗國民黨代表的候選人，請國人相信我有能力治理國家、抵抗威脅，壯大台灣，黨內總統初選民調進行的第二天，晚上六點到十點，請鄉親在家等電話，堅定喊出支持賴清德」。