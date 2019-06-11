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豪大雨將至　蔡英文視察嘉義地區防汛工程　

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▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程，圖為嘉義中埔公館滯洪池空拍照。（圖／呂竑毅提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

由於梅雨鋒面加上西南氣流的侵襲，近日豪雨不斷，總統蔡英文11日視察嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站和中埔鄉公館滯洪池工程。蔡英文指出，前瞻計畫讓全台水患得到更進一步的經費支撐，而嘉義縣是農業縣，治水是保護人民和農民辛苦耕作的農作物不受天災影響，她已指示農委會特別注意降低豪大雨對作物價格和農民收入可能的衝擊，她也呼籲這兩天民眾外出一定要格外小心。

▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程。（圖／嘉義縣政府提供，下同）
近幾年氣候變遷加劇，極端颱風豪雨頻率增加，新港鄉、溪口鄉居民面臨北港溪倒灌危機及內水無法及時排出困境，尤其去年823水災重創嘉義縣，埤子頭排水系統地勢由東往西流，且僅有一處進入北港溪，颱風豪雨時北港溪外水高漲倒灌，埤子頭排水內水無法排出，縣府流域綜合治理計畫已爭取埤子頭排水系統出口水利設施(抽水站、滯洪池、閘門及排水路)共計10.57億元，完工能有改善當地淹水災情。

▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程。（圖／嘉義縣政府提供，下同）
縣府研擬村落防護補充規劃，將保護標準從25年提升到50年，以減輕村落淹水災情，災後也能快速退水，其中「柴林腳村落防護」所需總經費約4.02億元，已邀集專家學者召開多次審查會並與地方鄉親溝通順應民意納入規劃設計，將分兩期實作，第一期村落抽水站(4cms)、截流箱涵等1.6億元，第二期抽水站(3cms)、截流箱涵等2.42億元。


縣府水利處長林谷樺11日簡報指出，今年7月將完成「柴林腳村落防護」補充規劃，提報前瞻水安全計畫應急工程，預定109年3月發包，2021年3月底前完成改善。工程未竣工前，縣府將辦理排水清淤保持通洪斷面，加強水利設施巡查，一旦發現防汛缺口，將立即以開口契約搶修搶險，颱風豪雨前將佈設移動式抽水機應急，減少人民生命財產之損失。▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程。（圖／嘉義縣政府提供，下同）


中埔鄉公館滯洪池部分，水利處表示，水利署2017年11月20日核定流域綜合治理計畫荷苞嶼、貴舍2、溪墘、新庄及公館等五座台糖土地滯洪池，溪墘、新庄及公館滯洪池工程已發包，公館滯洪池去年12月20日開工，預計今年11月完工，目前進度30%，滯洪量約50萬立方。

▲▼ 蔡英文視察嘉義地區防汛工程。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

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關鍵字：前瞻計畫,蔡英文

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