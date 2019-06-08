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吞火、火呼拉圈、火舞特技！國姓鄉民享受國際級精彩表演

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記者白珈陽／南投報導

由立法委員蔡培慧力邀，與紙風車文教基金會、財團法人RC文化藝術基金會共同發起的「阿慧相揪‧藝起逗鬧熱─紙風車藝術卡車開到南投」巡演活動，7日晚間7時在國姓夜市拉開序幕。還不到傍晚5點，就已經有民眾陸續進場，活動進行到高潮時熱焰沖天，熾熱的火焰讓烘得觀眾臉上一暖，炫目的表演贏得如雷掌聲。

▲即將成真火舞團7日在國姓夜市帶來精采演出。（圖／記者白珈陽攝）

▲即將成真火舞團7日在國姓夜市帶來精采演出。（圖／記者白珈陽攝）

長年世界巡迴的「即將成真火舞團」這次帶來的表演「火焰世家」，是全台首創的親子火舞劇，現場演出的火舞十分絢麗，搭配驚心動魄的音樂，讓大小朋友的表情也隨著劇情起伏變化，表演過程中團員還會親自下台與觀眾互動，生動精彩的演出媲美國外大型舞台劇，絕對讓進場的觀眾流連忘返。

▲團員使用多樣化的道具帶來炫目演出。

▲團員使用多樣化的道具帶來炫目演出。

現場吸引超過1600位民眾攜家帶眷參加，當藝術卡車從身邊經過時，站在不同的位置上，透過3D立體效果變幻出不同的圖案，尤其當卡車開啟舞台時，就像變形金剛，搖身一變成為劇場舞台，現場的大人小孩無不目瞪口呆，不一會兒掌聲如雷，為平常恬靜的國姓鄉增添不少熱鬧氣氛。

▲現場吸引超過1600位民眾進場觀賞。

▲現場吸引超過1600位民眾進場觀賞。

蔡培慧表示，去年她邀請紙風車帶來FOCA福爾摩沙馬戲團來到國姓，直到現在，常常有年輕夫妻或學生一看到她就會興高彩烈提起當晚的快樂記憶。蔡培慧說，「這些朋友述說他們看馬戲團表演時的燦亮眼神，一直留在我的腦海，我心中告訴自己，一定要把精彩的表演再帶進國姓來」。

▲火舞團員跟觀眾進行互動。

▲火舞團員跟蔡培慧(白衣)進行互動。

即將成真火舞團郭彥甫團長表示，火舞團長年受邀在世界巡迴，反而很少有機會在台灣為鄉親演出，今年火舞團也曾在南投燈會演出，民眾給予相當熱烈的反應，郭團長說，「非常謝謝蔡培慧立委積極促成5場活動，很難得看到一個縣市在極短時間演出多場紙風車活動」。

團員金剛說，為了預防意外發生，都會先用沒點火的道具先行練習，等真正熟練了，才會將火點燃在道具上，帶給觀眾精彩的表演，且每位團員都受過嚴苛的防火訓練，演出絕對安全，請進場觀賞表演的民眾安心。

另外，這5場南投巡迴演出蔡培慧立委辦公室也都安排了消防人員在現場，為民眾安全把關，絕無疏失，蔡培慧誠摯邀請民眾放心進場欣賞精彩火舞秀。

活動時間與場次

6/ 8(六)│即將成真火舞團│地母廟第八停車場│埔里鎮枇杷路637號
6/14(五)│九天民俗技藝團│魚池國小操場│魚池鄉瓊文巷41號
6/15(六)│九天民俗技藝團│中寮國中操場│中寮鄉復興村初中巷50號
6/23(日)│即將成真火舞團+臺灣特技團│陳府將軍廟│草屯鎮南埔里中正路288-41號

表演時間
晚上 7 點到 8 點半。

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關鍵字：南投,紙風車,國姓,火舞

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