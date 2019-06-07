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南投劣男凌晨謊報2人中槍！救護車狂繞5圈「巡村2.5hrs」　得知遭耍氣炸

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▲▼南投男子凌晨謊報2人中槍。（圖／東森新聞）

▲南投男子凌晨謊報2人中槍，但救護車趕抵現場卻不見傷者身影。（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

南投縣消防局6日凌晨0時許接獲一名廖姓男子通報，指稱中寮鄉清水村有2人中槍，其中一人性命垂危，急需救援；警消不敢大意，立即出動2輛救護車到場，但在村內巷弄中狂繞2.5小時卻不見傷者，回撥廖男電話也無人接聽，這才驚覺可能遭人戲耍，救護人員當場氣到說不出話來；消防局也指出，謊報案件、浪費救護資源可依消防法開罰，如若查出廖男身分，將依法開出3000元至15000元罰緩。

「我跟你講喔，在清水村爽文路橋頭那有2個人中槍，其中1個人傷勢很嚴重，他們叫我打電話！」消防局勤務指揮中心6日凌晨0時許接獲一名署名廖姓男子的民眾通報，由於人命關天，立即派遣救護車到場救援，且傷者有2人，因此還緊急從南投市區調派另輛救護車馳援，但2車駛進清水村後，卻怎麼也找不到傷者。

消防分隊役男表示，廖男報案地點相當模糊，救護車當下趕抵附近後未見異狀，但擔憂中槍男子可能撐不住，因此急忙回撥廖男電話，但卻再無法與他取得聯絡，無奈之餘只好在清水村巷弄內狂繞5、6圈，花了2.5個小時「巡村」，但卻始終不見傷者身影，經聯繫警方確認後，才得知清水村根本就沒有槍擊案，自己辛苦出勤2.5個小時，為了救人奔波竟然只是一場惡劣玩笑，現場人員得知自己遭到戲耍，一度氣到說不出話來。

▲▼南投男子凌晨謊報2人中槍。（圖／東森新聞）

▲役男指出，救護車在村內巷弄狂繞2.5小時尋找傷者。（圖／東森新聞）

消防局指出，廖男謊報行為已經造成執勤人員困擾，且至今仍無法與他取得聯繫；經統計，光是去年南投縣消防局就接到逾500通謊報電話，其中不乏兒童嬉鬧、精神異常、酒醉民眾報案，謊報件數相當多。消防局表示，依照消防法，謊報案件浪費救護資源，還可能讓救護車救不到真正需要救援的人，可以開出3000元至15000元罰緩，後續若確認廖男身分，將會依法開罰。

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關鍵字：南投,消防局,救護車,謊報

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