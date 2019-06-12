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阿羅哈翻車3死！他大出血亡...女兒怒問「司機還活著喔」痛哭：把我爸還來

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地方中心／彰化報導

阿羅哈客運10日深夜在國道一號彰化戰備道翻車造成3死13傷重大意外，其中一名沈姓男子因下半身骨折、大量出血，結果經搶救後仍身亡。對此他的女兒氣憤吼阿羅哈的員工，「司機呢？他還活著喔？把我爸還來。」場面一度尷尬。

▲▼阿羅哈家屬。（圖／東森新聞）

▲沈男女兒情緒激動。（圖／東森新聞，下同）

這起意外共造成3人死亡，其中64歲吳姓男子因為胸腔腹部大量出血，經過開刀搶救，在清晨5點半家屬決定拔管放棄急救；另一名沈姓男子（59歲）因為下半身大量出血也不治身亡，家屬氣得在醫院對阿羅哈人員怒吼。

吳姓男子家屬說，「（司機）讓另外的2條生命一起走，所以他自己也不好受，不要說我們家屬不好受，他自己也不好受，心裡那種感覺一定更痛苦，因為他並不是有意的。」而沈姓男子的女兒則情緒崩潰表示，「你把我爸還來。」氣得要找駕駛理論。

▲▼阿羅哈家屬。（圖／東森新聞）

▲吳男家屬表示能體諒司機，也希望真相快水落石出。

肇事的郭姓駕駛向警方供稱，當時為了閃躲物品才會失控。而國道警察第三隊交通組長張弘杰則表示，並未在車禍肇事現場找到任何可疑的障礙物品，交通事故中的疲勞駕駛認定為連續8小時不間斷開車，究竟駕駛是否超時開車，還要再進一步調查。

另外，國道警方初步研判，大客車跌落邊坡側翻，再撞到水泥涵洞，引發車內大震盪，才會造成如此重大的傷亡，而該車共有17個座位，死傷較嚴重的都集中在右排，也就是側翻貼地的一邊，死者死因主要都是內出血。

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關鍵字：阿羅哈客運,翻車,司機

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