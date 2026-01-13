伊朗17歲少年示威「腦漿噴滿地」！被槍托砸爆頭　子彈貫穿心臟

▲17歲少年參與示威遭血腥鎮壓慘死。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

伊朗爆發大規模民眾抗議活動，當局以殘暴手段血腥鎮壓，造成大量死傷。位於德黑蘭郊區卡赫里扎克的政府法醫中心倉庫內，堆滿數十、數百個黑色屍袋，許多民眾穿梭其間，試圖從屍體上尋找親人的特徵或標記。一名17歲少年則是遭維安部隊射殺死亡，子彈貫穿心臟，而在他奄奄一息時，他們還持槍托不斷重擊其頭部，使腦漿噴出。

▲伊朗民眾走上街頭示威。（圖／達志影像／美聯社）



倉庫外持續運送遺體 鎮壓規模驚人

根據《天空新聞網》報導，人權組織估計，這波鎮壓行動已造成約650人喪生，而類似場景很可能在全國各地上演。在法醫中心外頭，小貨車與大型車輛不斷卸下一袋又一袋的屍體。這些令人心碎的畫面，幾乎可以肯定在伊朗全境各地重複發生。

人權官員試圖統計實際死亡人數，但伊朗政府正竭盡全力切斷所有資訊來源。當局不僅封鎖網路，現在連國內外電話都無法撥通，甚至成功阻斷了馬斯克旗下星鏈衛星網路的接收器。目前唯一的資訊來源只剩國營電視台，而這些頻道播放的全是支持政府的造勢集會畫面。

17歲少年遭槍殺毆打 腦漿散落地面

一名17歲少年阿米爾阿里海達里在克爾曼沙市遭到射殺與毆打致死。住在英國卡地夫的表哥迪亞科海達里表示，他8日與同學一起參加抗議活動，然而根據伊朗家人傳來的消息，阿米爾阿里海達里心臟中彈死亡。而在他奄奄一息時，「他們」用槍托不斷重擊他的頭部，導致他的腦漿散落一地。更令人憤怒的是，太平間竟在死亡證明上謊稱他是從高處墜落身亡。

便衣警察街頭開槍 多名學生慘死昏迷

根據《天空新聞網》取得8日在克爾曼沙拍攝的影片，便衣警察在街頭恫嚇示威者，並直接對群眾開槍射擊。當天市中心形成更大規模的示威活動，記者獲得了17歲少年遇害地點附近的抗議現場畫面。家屬透露，少年的許多同學也捲入這場暴力衝突當中。

迪亞科悲痛地說，「阿米爾的2個朋友現在還在昏迷中，他們殺了許多他的朋友，就像殺他一樣，直接開槍射殺。阿米爾阿里有很多朋友都死了。他們野蠻攻擊人民，因為他們想要讓人民的聲音消失。」

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）



巴士載運500具屍體 家屬被迫辨認遺體

根據家屬描述，這場抗議活動造成的死者人數之多，當局甚至徵用了2輛市區巴士，將遺體運往塔勒加尼醫院的太平間。迪亞科補充說明，「當家人去領取遺體時，阿米爾阿里的叔叔告訴我，醫院裡大約有500具屍體。他必須從所有遺體中辨認出阿米爾阿里的屍體。」