快訊／不甩郭台銘反對　國民黨初選不納「手機民調」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選10日公布初選名單，確定包含鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中5人。黨中央11日舉行參選同志座談會，郭台銘親自出席，朱立倫與韓國瑜則派代表參加。在經過討論3小時後，儘管郭台銘堅持採「手機民調」，但另外4人不同意，在會議採「共識決」的情況下，將維持市話民調。

郭台銘會後受訪表示，他堅持用手機民調，但他不知道今天這場會議規則是採取「共識決」，在其他4人不同意手機民調的情況下，這就不可能，只有盡力去爭取，爭取不到也沒辦法，「我覺得這是一個，我比較遺憾」。

周錫瑋表示，手機民調沒有討論的沒有很久，因為大家都覺得手機民調可能在這個階段，會產生所謂區域代表性的完整，以及比重上將來的分配的問題，「跟真實回答的問題不能排除障礙」，在這部分大家都充分討論完之後，決定尊重黨中央用家戶訪問的方式來做。

討論手機民調是用共識還是表決？周錫瑋說，沒有任何的表決，但因為手機民調郭台銘有提出來，「我們大家都陳述一些意見之後，郭董也沒有意見了」。

國民黨文傳會副主委程美華會後轉述表示，會議中討論相當熱烈，但對手機民調沒有一致共識，將回歸中常會作業要點，即採用市話方式的全民調。

這場座談會由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持，5位總統參選人中，除郭台銘、周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中親自出席，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜則是分別指派前立委高思博、前立委孫大千為代表參加，黨主席吳敦義親臨現場簡短致詞後離去。

根據特別提名辦法，民調作業將委託5家民調公司執行，每次樣本數不得少於3000個，用一輪民調定勝負。全民調方式部分，採戶中（內）抽樣方式，問卷內容含「政黨對比式」（佔85%）及「黨內互比式」（佔15％）二種題型；政黨對比式題型對比人選，由民意調查執行小組擬定。

此外，國民黨預計舉辦三場國政願景電視發表會，第一場在6月25日於高雄舉行，主題是憲政、外交、兩岸、國安；第二場6月29日在台中，主題是青年、社會、文化、教育；第三場7月3日在台北，主題是經濟、環境、財政、能源。

▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）