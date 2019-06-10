滯留鋒面要來了！未來24hrs降雨時程曝光　西半部注意短時強降雨、雷擊

▲滯留鋒面在10日入夜後逐漸接近台灣陸地，預計11日上午影響最為劇烈。（圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／綜合報導

大雨要來了！中央氣象局指出，目前北部近海有鋒面逐步接近，預計未來4天將影響台灣天氣，明（11日）上午西半部也有高機率出現劇烈降雨，提醒民眾須多加留意。氣象局預報員徐仲毅10日晚間8時30分在記者會中表示，這波鋒面目前正在逐漸接近北台灣陸地，其速度緩慢，呈現滯留情況，且鋒面上、前有中小尺度對流發展，容易形成短時強降雨、雷擊。

徐仲毅表示，10日下午後鋒面就已經開始靠近台灣陸地，隨著西南氣流增強，天氣漸趨不穩，各地開始出現降雨情況，而這波鋒面所帶來的雨勢，在11日凌晨會更加有感，中部以北首當其衝，預估將會出現強降雨，隨著時間推移鋒面將在11日上午稍稍南移，屆時整個西半部地區都會籠罩在雨區範圍內，將會出現局部大雨、豪雨。

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▲11日清晨中部以北開始出現降雨，上午隨著鋒面南移，整個西半部有機會出現局部大雨、豪雨。（圖／中央氣象局）

徐仲毅指出，這波鋒面伴隨著西南氣流，容易與中南部地形出現交互作用，山區降雨機率高，且易有持續性強降雨；從未來24小時降雨時程來看，11日上午西半部受到鋒面影響最為劇烈，而下午之後雨勢就會逐漸趨緩，但天氣仍然處在一個不穩定的情況，提醒西半部民眾11日上午上班時應多加留意雨勢。

目前就預報圖來看，這波滯留鋒面將持續影響台灣到週五（14日），週六、週日後才會南移到巴士海峽，逐漸遠離台灣陸地，惟南部、東南部地區仍會有短暫陣雨或雷雨。徐仲毅說，目前氣象預報系統對於滯留鋒面位置、中尺度對流系統預測不確定性仍然很大，因此氣象局會持續更新天氣狀況，提醒民眾除了慎防大雨外，也要留意最新天氣預報。

▲徐仲毅提醒，這波鋒面要到週六後才會逐漸遠離台灣。（圖／中央氣象局）