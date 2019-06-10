遇19歲嫩弟「約X」　璩美鳳玩交友APP嬌喊：從沒這種感覺…♥

政治中心／綜合報導

昔日政壇美女、小辣椒璩美鳳在臉書粉專上分享近4分鐘的影片，只見52歲的她裝成30歲國會助理，使用電話交友軟體和小鮮肉大談2020總統大選。值得一提的是，璩美鳳遇到一名年僅19歲的嫩弟，對方劈頭就說「我想要…『約』！」讓她大為驚訝。

資深媒體人顏冠得、璩美鳳一同經營的FB粉專《別跟我談美得》在10日更新影片。影片顯示，這次主題是玩電話交友APP，且璩美鳳還要假裝自己是一名30歲的國會助理；雙方電話一接通，璩美鳳立刻嗲聲喊「哈囉…？」對方則溫柔地回應「有聽到嗎？」讓她害羞地露出微笑，還俏皮地裝可愛伸舌頭。

璩美鳳得知對方年僅19歲後，仍不忘記要用嗲聲喊著「你19？！」使對方靦腆地回答「可是我想要…『約』。」19歲小嫩弟突如其來的「約X」，讓璩美鳳一時無法理解，再次詢問「你想要什麼？」而這名嫩弟又再次重申，自己想要「約」，就是不敢明確講出到底要約什麼。

隨後璩美鳳詢問，「30歲你不覺得太老了嗎？」對方說「不會啊！」讓她不敢置信地「蛤」了一聲，提醒這位跟她實際年齡差了33歲的弟弟「你才19歲耶！我都嫌棄自己了，你還不嫌棄喔？」但正值血氣方剛年紀的19歲弟弟仍然不死心，堅持一定要「約」璩美鳳，再次詢問「那你會去『約』嗎？」看來是不嫌棄30歲的大姊姊。

雙方掛掉電話後，針對自己被19歲小嫩弟約X，璩美鳳害羞地說，「我從來沒有這種感覺…我的天啊！」但是她笑得很燦爛，看起來是滿開心的。

連上第二通電話後，璩美鳳先是詢問「你哪裡人？」結果對方立刻回答「妳是我的心上人！」雖然還是沒有回答到自己是哪裡人，但超級撩妹的行為，讓璩美鳳大讚「你口才好好喔！」隨後對方丟了一顆直球，詢問「妳結婚了嗎？」讓擁有兩段婚姻、早已成為幸福人妻的璩美鳳啞口無言，使男方只好自己再默默補了一句「我還沒結婚，還是你要跟我結婚？」

由於在聊下去會出事，所以璩美鳳趕緊切入正題，詢問對方「總統想選誰？」而這名超會撩妹的男性則秒回「我要投（台北市長）柯文哲啊！」但理由只是因為「他是阿伯」，之後還補了一句「我是哥哥，妳是妹妹呀～」殊不知璩美鳳在交友APP上謊報年齡。

之後璩美鳳又和好幾位男性聊天，並且詢問對方2020想投誰，而他們也認真地分析了各政黨候選人以及台灣現況，讓璩美鳳稱讚，「我覺得台灣有希望！（他的分析）很清晰、很愛台灣、很認真，很值得感動。」