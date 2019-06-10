中華醫大董事長交接　黃偉哲、王定宇祝賀場面溫馨

▲中華醫大董事長交接典禮在卓永崇董事監交下，卸任董事長徐國潤（左）交接印信給新任董事長鄭啟瑞（右），市長黃偉哲等人到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學第16、17屆董事長交接典禮6月10日舉行，新任董事長鄭啟瑞，專精台語字音字形研究，多次輔導學生參加全國語文競賽得獎，更長期擔任家扶中心認養人，濟弱扶幼，熱心參與社會公益活動，愛心感人，台南市長黃偉哲、立委王定宇等各級民代及醫院院長、各校校長均到場祝賀。

交接典禮10日上午10時在演藝廳舉行，在卓永崇董事的監交下，新任董事長鄭啟瑞接下卸任卸任董事長徐國潤手中的印信。監交人卓永崇表示，中華醫大創校已51年，基業是歷屆董事會、校長和全體教職員工一起努力的成果，值得所有的華醫人珍惜，交接是責任薪傳的開始，期盼新任董事長帶領董事會繼續做好校務發展的後盾。卓永崇董事目前也是台南一中校友會會長，和徐國潤、鄭啟瑞兩位都是前後期校友，三位南一中人同台、同在華醫董事會，留下一段佳話。

新任董事長鄭啟瑞，中原大學電子工程系畢業，長期投入社會公益活動，曾任路竹青商會會長，協助馬來西亞K.K姐妹會辦理馬來西亞全國年會榮獲總會長特別獎；擔任南台南家扶中心認養人長達38年，並曾擔任家扶中心主任委員、26年的扶幼委員。特別的是，鄭啟瑞董事長專精台語文字音字形研究，是教育部台語文支援教師，除了個人曾獲得2009年全國語文競賽台語字音字形比賽社會組第一名的殊榮，受聘參與訓練台南市大灣國小參加全國語文競賽囊括前6名、輔導台南市及高雄市學童參加全國語文競賽獲得多項佳績。

印信交接後，教職員及學生代表上台獻花，曾信超校長與名譽董事長程義福代表贈送紀念匾和紀念冊，感謝徐前董事長任內帶領董事會做校務發展的後盾，並祝賀新任鄭啟瑞董事長帶領中華醫大開創新猷；學校三位音樂老師組成美聲女團獻唱「打開心內的門窗」和「祝你幸福」國台語歌曲為典禮助興，場面熱鬧溫馨。

卸任董事長徐國潤回顧任內正是台灣高教少子化衝擊的開始，中華醫大學生數不但沒有減少，還接連獲得教學卓越、高教深耕等多項計畫經費超過5億元，校長和教職員工的努力和付出有目共睹，希望新任董事長和董事會繼續給校務做最大的支持，讓中華醫大永續發展。

新任鄭啟瑞董事長致詞時，發揮台語文專長，吟唱詩謠祝福華醫校務昌隆，並表示接下印信就是責任承擔的開始，尤其面對少子化的衝擊，學校校務的發展要如何永續，董事會要如何做好校務發展的後盾，都是嚴峻的考驗。期盼所有的教職員工要繼續發揮奮進不懈的精神，朝永續發展的目標前進，這也是董事會對學校最深切的期望。

曾信超校長代表全體師生感謝徐國潤董事長任內的辛勞及在董事會的支持下，華醫的校務發展和教學設備與資源大躍進，令人振奮的是在水利署的支持下，斥資19億元的三爺溪防水工程已正式動工，校園水溝也做了疏通，工程完工後希望讓中華醫大永絕水患。曾信超也讚揚新任董事長鄭啟瑞是他南一中與中原大學的學長，熱心投入社會公益和弱勢濟助，未來必會把愛心澆灌在中華醫大的土壤上，讓學校在董事會愛的滋潤下，即使面對少子化的衝擊仍然屹立不搖。交接典禮後，校方特別準備簡單的茶會聯誼，來自各界的貴賓和師生代表3百多人參加，為新任董事長送上祝福，場面熱鬧溫馨。