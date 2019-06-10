登革熱防治動員誓師大會　黃偉哲：對抗登革熱全員動起來！

▲登革熱防治動員誓師大會，市長黃偉哲要求戒慎恐懼，對抗登革熱全員動起來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

目前正值高溫多雨的季節，有利於病媒蚊繁殖，為展現對抗登革熱的決心，6月10日下午由市長黃偉哲帶領市府各單位、國營單位、國軍、民營電視業者等，進行登革熱防治動員誓師，號召市民確實做到「巡、倒、清、刷」，避免登革熱病媒蚊孳生，降低染病的風險。

市長黃偉哲重申，登革熱誓師大會只是一個開始，台南市政府會盡全力防堵登革熱的發生！黃偉哲表示，從衛生局長陳怡的簡報中可以了解，台南市鄰近縣市已經有15例本土案例，但在全國155例境外移入的案例裡面，台南市即佔20例，約7分之1，足見疫情真的緊張，絕對不容有任何懈怠。再者，因現在交通便利，民眾往來頻繁，可能會加速疾病的傳播，所以呼籲各界要戒慎恐懼，而且要高度防範。

黃偉哲進一步指出，一直以來市府定期召開登革熱防治會議，不管在環保、衛生或是其他民政系統等做足了準備，現在是動作的時候了。尤其，梅雨季節到來，一方面要預防水患，另一方面要預防登革熱作亂，因為只要有一起本土案例，對市民、尤其對台南市的發展，都會有很嚴重的後果，所以請大家動起來，趕快把登革熱病媒蚊的孳生源清理掉，絕對不要等閒視之。

黃偉哲在誓師大會後，隨即前往安平區國泰建設、三井營造承造之建案工地視察，檢視建商是否落實登革熱防治工作，並於積水處做預防性投藥，避免病媒蚊的孳生。

衛生局長陳怡表示，高雄近期15例登革熱病例中，有3位病患曾造訪台南，台南市政府在6月4日收到通報後，立刻完成孳清，並於隔日完成化學防治作業。陳怡藉此呼籲，如果近期內有至東南亞地區或是高雄市三民區後，發現有發燒、頭痛、骨頭痠痛、噁心、嘔吐、腹瀉、紅疹等，任何一樣革熱疑似症狀請儘速就醫 並告知醫師接觸史及旅遊史。

衛福部疾管署南區管理中心李翠鳳主任表示，中央與地方一直以來都非常密切的合作，也已落實所有防疫的SOP工作，但是防疫工作沒有百分之百的完美。藉此場合呼籲民眾在登革熱疑似病例的通報上可以更快速，讓政府可以儘速應對，進一步地降低登革熱病例的擴散。李主任進一步指出，台南市在登革熱防治工作上，可以說是跨局處合作最佳典範，做到全員動起來，也建議其他縣市到台南學習。

登革熱防治中心呼籲，近日不定期的降雨恐造成環境及容器積水，若未清除，埃及斑蚊及白線斑蚊，於積水處產卵後一週左右即可羽化成蚊，請民眾加強「巡、倒、清、刷」。仔細檢查及清除居家室內外積水容器及積水點，例如：輪胎、各式瓶罐、底盤、帆布、廢棄水塔、屋簷排水槽、未使用馬桶、屋後溝、陽台、頂樓等。登革熱相關訊息可洽台南市政府登革熱防治中心資訊網（https://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922或0800-0001922。