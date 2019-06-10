　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

登革熱防治動員誓師大會　黃偉哲：對抗登革熱全員動起來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲登革熱防治動員誓師大會，市長黃偉哲要求戒慎恐懼，對抗登革熱全員動起來。（圖／記者林悅翻攝）

▲登革熱防治動員誓師大會，市長黃偉哲要求戒慎恐懼，對抗登革熱全員動起來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

目前正值高溫多雨的季節，有利於病媒蚊繁殖，為展現對抗登革熱的決心，6月10日下午由市長黃偉哲帶領市府各單位、國營單位、國軍、民營電視業者等，進行登革熱防治動員誓師，號召市民確實做到「巡、倒、清、刷」，避免登革熱病媒蚊孳生，降低染病的風險。

市長黃偉哲重申，登革熱誓師大會只是一個開始，台南市政府會盡全力防堵登革熱的發生！黃偉哲表示，從衛生局長陳怡的簡報中可以了解，台南市鄰近縣市已經有15例本土案例，但在全國155例境外移入的案例裡面，台南市即佔20例，約7分之1，足見疫情真的緊張，絕對不容有任何懈怠。再者，因現在交通便利，民眾往來頻繁，可能會加速疾病的傳播，所以呼籲各界要戒慎恐懼，而且要高度防範。

黃偉哲進一步指出，一直以來市府定期召開登革熱防治會議，不管在環保、衛生或是其他民政系統等做足了準備，現在是動作的時候了。尤其，梅雨季節到來，一方面要預防水患，另一方面要預防登革熱作亂，因為只要有一起本土案例，對市民、尤其對台南市的發展，都會有很嚴重的後果，所以請大家動起來，趕快把登革熱病媒蚊的孳生源清理掉，絕對不要等閒視之。

黃偉哲在誓師大會後，隨即前往安平區國泰建設、三井營造承造之建案工地視察，檢視建商是否落實登革熱防治工作，並於積水處做預防性投藥，避免病媒蚊的孳生。

衛生局長陳怡表示，高雄近期15例登革熱病例中，有3位病患曾造訪台南，台南市政府在6月4日收到通報後，立刻完成孳清，並於隔日完成化學防治作業。陳怡藉此呼籲，如果近期內有至東南亞地區或是高雄市三民區後，發現有發燒、頭痛、骨頭痠痛、噁心、嘔吐、腹瀉、紅疹等，任何一樣革熱疑似症狀請儘速就醫　並告知醫師接觸史及旅遊史。

衛福部疾管署南區管理中心李翠鳳主任表示，中央與地方一直以來都非常密切的合作，也已落實所有防疫的SOP工作，但是防疫工作沒有百分之百的完美。藉此場合呼籲民眾在登革熱疑似病例的通報上可以更快速，讓政府可以儘速應對，進一步地降低登革熱病例的擴散。李主任進一步指出，台南市在登革熱防治工作上，可以說是跨局處合作最佳典範，做到全員動起來，也建議其他縣市到台南學習。

登革熱防治中心呼籲，近日不定期的降雨恐造成環境及容器積水，若未清除，埃及斑蚊及白線斑蚊，於積水處產卵後一週左右即可羽化成蚊，請民眾加強「巡、倒、清、刷」。仔細檢查及清除居家室內外積水容器及積水點，例如：輪胎、各式瓶罐、底盤、帆布、廢棄水塔、屋簷排水槽、未使用馬桶、屋後溝、陽台、頂樓等。登革熱相關訊息可洽台南市政府登革熱防治中心資訊網（https://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922或0800-0001922。

ET快訊
賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩
富少飆小牛害死女友釀2死3傷　怪租來的車「又老又差」
黃國昌退黨組「新第三勢力」　黨內人士：他永遠走在最前面

關鍵字：登革熱,防治,動員,誓師,黃偉哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教育部資訊志工計畫　崑大勇奪團體組服務執行獎2金2銀1銅全國最優

登革熱防治動員誓師大會　黃偉哲：對抗登革熱全員動起來！

南鐵東移蓋古河道上？　台南藍軍要求納入德慶溪水文評估！

吳鳳科大天珩機械產學結合　智慧導航無人搬運車問世

中國秋行軍蟲大舉入侵！飛牛牧場現首例　掩埋未採收玉米田

中華醫大董事長交接　黃偉哲、王定宇祝賀場面溫馨

1900輛oBike曾風光進駐宜蘭　占用道路成街頭垃圾全面清除

竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒　

佛光山人間佛敎讀書會　南台別院研踐普賢十願

世界醫學美容專家會議WEM　王正坤：不同年齡需求大不同

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

教育部資訊志工計畫　崑大勇奪團體組服務執行獎2金2銀1銅全國最優

登革熱防治動員誓師大會　黃偉哲：對抗登革熱全員動起來！

南鐵東移蓋古河道上？　台南藍軍要求納入德慶溪水文評估！

吳鳳科大天珩機械產學結合　智慧導航無人搬運車問世

中國秋行軍蟲大舉入侵！飛牛牧場現首例　掩埋未採收玉米田

中華醫大董事長交接　黃偉哲、王定宇祝賀場面溫馨

1900輛oBike曾風光進駐宜蘭　占用道路成街頭垃圾全面清除

竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒　

佛光山人間佛敎讀書會　南台別院研踐普賢十願

世界醫學美容專家會議WEM　王正坤：不同年齡需求大不同

毫無懸念！一銀總經理缺　原老總鄭美玲回鍋接重責

每年1萬3千人罹肺癌！75%發現已末期　醫生曝「有9症狀」要趕緊檢查

融化！背「熊美」在背上啃餅乾　提「史努比」耳朵逛街

影／中山高桃園段1死8傷大車禍！　國光號撞拖板車　南下狂塞10公里

夏季限定！超商「咖啡新寵兒」引爆潮流　氣泡飲+咖啡超清涼

又一電商加入點數戰局　momo幣趁618年中慶順勢推出

聲援香港反送中！陳其邁PO文諷韓：沒有主權，華麗夢幻「發大財」隨時破滅

誰不知道林志玲結婚啊？梁家輝沉默3秒後…反應超激動

妻婚前婚後曾拿掉孩子　總經理夫怒告大學教授獲賠30萬

統一超前五月營收突破千億大關　受惠聯名帶動零食業績成長二成

「最快」直線7秒　自信催油門通過

地方熱門新聞

酒駕失控衝入火鍋店 1男顧客..

蔡英文肯定鄭文燦　重視閩南文化

埔里第3市場惡火　損失粗估超過..

oBike成宜蘭街頭垃圾　19..

淡水警強勢壓制遶境亂鬥嚴防脫序

聽信導航言…闖到公墓　想回頭卻..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

豐原600公尺巷道花5年貫通

秋行軍蟲出現飛牛牧場　掩埋未採..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

名媛成油畫家！前紅花鐵板燒副董..

知名越南歌星　端午桃園演出　

嘉義國際超半程啤酒馬拉松開跑

無人機蒐證取締不法　海巡守護漁..

更多熱門

相關新聞

中華醫大董事長交接　黃偉哲祝賀

中華醫事科技大學第16、17屆董事長交接典禮6月10日舉行，新任董事長鄭啟瑞，專精台語字音字形研究，多次輔導學生參加全國語文競賽得獎，更長期擔任家扶中心認養人，濟弱扶幼，熱心參與社會公益活動，愛心感人，台南市長黃偉哲、立委王定宇等各級民代及醫院院長、各校校長均到場祝賀。

藍議員喊話韓：登革熱單週破千例，暫停競選活動

醫師嗆韓不懂登革熱　高雄市府回應了

醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂

網歪樓選市長！　黃捷在意年紀

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面