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郭台銘好大面子　雲林少棒隊自發北上「頂著烈日」拍片相挺

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記者 王亞志、羅志華／新北報導

端午連假溽暑、高溫頻頻飆破36度！國民黨總統初選參選人郭台銘無懼豔陽，8日中午現身三重中山棒球場，迎接他的是雲林西螺文昌國小少棒隊20名小將和家長，他們一早從雲林自發性北上，要替郭董一起入鏡拍攝宣傳廣告，不過郭台銘因行程延誤，讓小將在太陽下「罰站30分鐘」，卻沒人喊苦。

▲▼雲林西螺文昌國小少棒隊，感謝郭董贊助經費前往日本比賽，自發性北上和郭董一起入鏡拍宣傳片 。（圖／記者羅志華攝）

▲雲林西螺文昌國小少棒隊，感謝郭董贊助經費前往日本比賽，北上和郭台銘一起入鏡拍宣傳片。（圖／記者羅志華攝）

郭台銘換上替他量身打造的少棒隊球衣，一進場就立刻發號施令「向前看齊」，接著小將和郭董擊掌致意後。郭台銘發送小將一人一頂球帽，預祝少棒隊前往日本能打出好成績。

▲▼郭台銘贊助西螺文昌國小少棒隊出國旅費，小球員北上和他入鏡拍宣傳片 。（圖／記者王亞志攝）

▲郭台銘贊助西螺文昌國小少棒隊出國旅費，小球員北上和他入鏡拍宣傳片 。（圖／記者王亞志攝）

郭台銘上月走訪雲林2天1夜，深入基層傾聽民意，曾應允縣長張麗善要擔任經濟顧問，願意只收一塊錢，要當雲林縣終身志工，替雲林鄉親爭取經濟和教育發展。一位家長表示，文昌國小少棒隊因為在今年2月「台韓國際交流野球賽」獲得冠軍，獲得日本青睞邀請前往當地比賽，但多數小將因為經費不足遲遲無法成行。郭董當時允諾贊助旅費，「一定幫他們圓夢！」，家長表示，郭董說到做到，很感謝他的幫忙，所以自發北上拍片力挺郭董。

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關鍵字：郭台銘,鴻海,董事長,2020總統大選,文昌國小,棒球隊,雲林

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