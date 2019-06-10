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「滯留鋒面+西南氣流」合體很危險！　回顧慘痛災情...威力不輸颱風

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▲▼雨炸南台灣，高雄淹水災情。（圖／記者宋德威攝）

▲滯留鋒面+西南氣流合體很危險，恐帶來致災性暴雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年首波典型滯留性鋒面加上西南氣流即將來襲，氣象局不斷示警要留意致災雨勢，因為除了鋒面上的中尺度對流以外，搭配西南氣流的影響，西半部局部地區將可能出現豪雨以上等級降雨。回顧過去類似紀錄，2017年6月2日暴雨水淹桃園機場，讓國門癱瘓10小時；2012年610水災則造成全台7人死亡、1人失蹤。

氣象預報員張承傳指出，今天鋒面位在北部近海一帶，預計明天凌晨鋒面主體就會進到陸地，周二凌晨到周四上午各地將開始出現強降雨，由於這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨發生。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲受到鋒前西南風持續輸送水氣進入台灣，各地的天氣不穩，西半部地區已下起大雨。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，除了鋒面上的中尺度對流以外，搭配西南氣流的影響，西半部局部地區將可能出現豪雨以上等級降雨，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能。氣象局也擬啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。

▲▼一周天氣。（圖／天氣風險公司）

▲梅雨鋒面將來襲，預計從周二影響至周四，西半部平地跟中南部山區都要嚴防劇烈雨勢。（圖／天氣風險公司）

天氣風險公司也表示，梅雨在台灣不是綿綿細雨，而是一陣陣的傾盆大雨，伴隨雷擊與強陣風，「累積的降雨不會比颱風小」，如果還沒做好防汛、整備或採收工作，這次一定要準備好。這次典型梅雨鋒面有西南氣流加持，帶來大量暖濕空氣，且會滯留很多天，是很危險的致災性天氣。　

回顧過去類似紀錄，2017年最強的梅雨鋒面於6月1日開始影響台灣，6月2日凌晨鋒面接觸北台灣，在短短的12小時內為北部帶來驚人雨量，北北基多處發生排水不及、溪水暴漲導致淹水災情。

桃機淹水。（圖／翻攝自爆料公社）

▲2017年瞬間暴雨重創桃園機場，除內部嚴重淹水，對外道路也幾乎中斷。（圖／翻攝自爆料公社）

其中，國門「桃園機場」陷入37年來最嚴重的淹水，2個小時內下了160mm的雨量，除了機場內部水深及腰、地下停車場也幾乎滅頂，就連對外道路也幾乎中斷，在機場外的車輛塞了4至5公里，造成桃機癱瘓10個小時，就連返國旅客返台要取行李也等了超過5個小時。

▲桃機淹水主因，H幹道土石淤積、防水閘門未關閉。（圖／行政院提供）

▲當時桃機因暴雨嚴重淹水，對外交通幾乎中斷。（圖／行政院提供）

6月2日入夜後鋒面往南移並滯留在中部地區，雲林縣大埤鄉最大時雨量高達108毫米，持續降雨使得大埤鄉大湖口溪溢堤、斗南鎮石牛溪破堤，雲林出現多處大範圍淹水。全台農業損失總金額高達2億7,115萬元，雲林縣與南投縣是農業損失集中區。山區道路阻斷集中在台2、台7、台8（中橫）、台14與台21線，災點記錄共71處。

▲▼雨炸南台灣，高雄淹水災情。（圖／記者宋德威攝）

▲滯留鋒面加上西南氣流威力不容小覷，恐帶來嚴重致災降雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，2012年「610水災」同樣也是鋒面滯留加上與西南氣流會合造成，起先雨量集中在桃園、新竹一帶，1小時、3小時最大雨量在桃園縣楊梅，達122.5毫米及226.5毫米，接著往中部山區、高屏山區發展，24小時最大雨量在台中市和平區的雪嶺站，達737.5毫米，48小時、72小時的最大雨量在高雄市桃源區的溪南，分別達1,191、1,515毫米。當時水災造成全台7人死亡、1人失蹤，農林漁牧損失約5億元。

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關鍵字：滯留鋒面,暴雨,水災,西南氣流,氣象局,氣象雲

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