　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國商品貼「越南製」銷美避關稅！　越南政府：將重懲並加強監管

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國提高關稅後，數十項中國商品借道越南非法改換標籤後轉銷美國，越南政府周日對此違法行為表示將嚴懲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

越南政府9日在官網發表聲明指出，當地海關已查獲數十項產地偽造證書，將中國商品違法貼上「越南製造」標籤輸往美國，包含農產品、紡織品、鋼鐵、鋁材等，未來將對此施加更高處分。國會經濟委員會常任委員Do Van Sinh 則表示，越南擔心中國商品偽裝成越製輸往美國，可能會導致越南受到美國懲罰。

據越南媒體報導，隨著中美貿易戰加劇，中國產品對美國出口大幅下滑，反之越南對美國出口則在飆升。雖有證據表明，企業調整供應鏈後，越南的外資會不斷增加，但也有人擔憂中國商品可能會「改道」東南亞國家，以避免美國的高關稅。

▲▼受到中美貿易戰影響，中國進口美國豬肉量大減55%。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到中美貿易戰影響，中國進口美國豬肉量大減55%。（圖／達志影像／美聯社）

越南政府9日也在官網PO指出，海關部門已查獲數十項中國產品偽裝成越南製，以避免美國的關稅，這些商品包含農產品、紡織品、磁磚、蜂蜜、水產、鋼鐵、鋁材等，舉例來說，美國海關便發現有中國膠合板通過一家越南公司偷運往美國，未來越南海關人員將加強對貨物的監管，打擊此類非法行為。

國會經濟委員會常任委員Do Van Sinh 則表示，當難以將商品出口至美國時，某些國家可選擇越南作為中繼站，並標示成越南製品，這類做法可能會造成美國懲罰越南。

▲越南副總理范平明。


美國財政部於5月已將越南列入匯率操縱觀察名單中，而越南則表示不會將匯率用來創造不公平的貿易優勢。

此外，東南亞國家也擔心被貿易戰緊張形勢波及，越南副總理范平明近日便告知國民議會，因為貿易戰影響，未來5年國內生產總值（GDP）可能下降2.56億美元左右。針對他國產品轉銷問題，范平明則表示，應加強限制違法行為，審慎檢查來路不明的商品，避免他國貨物以越南之名流通到市場上。

ET快訊
快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！2死10多人
中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：

關鍵字：中美貿易戰,美國,越南,關稅,北美要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本東麗研發「用1滴血測癌症產品」　股價漲7%創新高

中國商品貼「越南製」銷美避關稅！　越南政府：將重懲並加強監管

佛里曼：川普不妨約習去新加坡「渡假」　由李顯龍主持閉門會議　　

海地總統貪汙引發社會動盪　數千人上街高喊摩依士下台

觀光客嗨買「冰島手織厚毛衣」　翻開標籤一看…中國製造！

文在寅訪北歐發表「奧斯陸宣言」　提新韓半島和平倡議

華為禁令衝擊美國國安！　美科技廠致函商務部：軍事技術恐受影響

漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

8歲女童遭囚3天性侵虐死…警滅跡吃案「想再一次」　6人全判有罪！

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

郭董發香包竟遭大媽「愛的偷襲」 快手強吻+抱抱！隨扈嚇歪忙阻止

男粉絲送玫瑰主動示愛！　張藝興大方回比愛心...網忌妒哭

日本東麗研發「用1滴血測癌症產品」　股價漲7%創新高

中國商品貼「越南製」銷美避關稅！　越南政府：將重懲並加強監管

佛里曼：川普不妨約習去新加坡「渡假」　由李顯龍主持閉門會議　　

海地總統貪汙引發社會動盪　數千人上街高喊摩依士下台

觀光客嗨買「冰島手織厚毛衣」　翻開標籤一看…中國製造！

文在寅訪北歐發表「奧斯陸宣言」　提新韓半島和平倡議

華為禁令衝擊美國國安！　美科技廠致函商務部：軍事技術恐受影響

漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

8歲女童遭囚3天性侵虐死…警滅跡吃案「想再一次」　6人全判有罪！

張善政挺韓國瑜「國六東延」！吳蕚洋105字踢館打臉　網友：撿到槍

中投公路飆車女「蛇行鬼切」猛撞！貨車V字斷折　7旬運將遭壓濺血破頭亡

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

連假前才剛完成例行性檢修！　阿羅哈客運「衝出邊坡」2死14輕重傷

曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！

勞資爭議延燒　長榮航：堅持協商會議無條件直播

蔡英文用錯賴清德？　他反酸恐怕是「閣揆跟錯了人」

心疼男友被淘汰質問：什麼叫打動你？　易烊千璽高EQ「藝術的本質是感受」

國際熱門新聞

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

19歲Uber外送員等待背影 ..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

電玩直播主14年沒清房間　挖出..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

日東麗推「用1滴血測癌症產品」

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

中國商品非法貼「越南製」銷美避..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

觀光客買冰島毛衣　翻開卻寫「中..

更多熱門

相關新聞

《人民日報》批美國於人談契約，於己忙棄約

面對美中貿易戰持續膠著，大陸官媒《人民日報》10日再發文章抨擊，美國部分政客「於人談契約，於己忙棄約」，他們挖了一個個「棄約陷阱」的同時，也在撕下自己臉上的假面具，不僅如此，美國更是個國際法和國際規則最大的破壞者。

中國2018年自美網絡攻擊量位居第一

影／鴻海郭台銘砲轟政府無作為　點名這單位：「不做正事還做錯事！」

6月出口　估連續第8個月衰退

美科技廠：華為禁令衝擊美國國安

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷！司機說法曝光

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　1死10多人受困

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東45%燒燙傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

婚前健檢＝不信任？報告一出他懂了：超重要

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

曾之喬被「假周湯豪」騙匯百萬元

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子「又老又差」

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面