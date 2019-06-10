《人民日報》怒轟美政客：於人談契約，於己忙棄約

▲ 中美貿易戰,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

面對美中貿易戰持續膠著，大陸官媒《人民日報》10日再發文章抨擊，美國部分政客「於人談契約，於己忙棄約」，他們挖了一個個「棄約陷阱」的同時，也在撕下自己臉上的假面具，不僅如此，美國更是個國際法和國際規則最大的破壞者。

文章指出，美國在2018年發布多份報告指責，中國不遵守世界貿易組織規則，並將此作為對中國實施單邊貿易措施的理由；上個月還說，中國破壞了一份協議，但是中方在去年和今年都發布白皮書澄清並還原真相，每次都是「美國違背共識、出爾反爾、不講誠信」。

另一方面，文章表示，美方強行將國內法凌駕於世貿組織規則之上，單方面挑起與多國的貿易爭端，肆意踐踏多邊貿易體制，而作為世貿組織成員的美方還公開表示，「不允許」世貿組織的上訴機構和爭議解決機制讓美國也接受約束，甚至威脅退出世貿組織。





▲中美貿易戰,美中貿易戰。（圖／CFP）

事實上，美國是國際法和國際規則最大的破壞者。文章稱，氣候變化《巴黎協定》簽署國家有190多個，美國退出了；伊朗核問題全面協議經過聯合國安理會核可，美國退出了；聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等國際組織，美國也都退出了。美方對國際規則和機構「合則用、不合則棄」的真實面目，國際社會早已看得清清楚楚。

文章怒轟「美方肆意棄約，把國際規則玩弄於股掌之間，損耗的是自己的信用，破壞的是世界的秩序，而美國一些政客嘴上念的契約精神，不過是他們攻擊別人的利器、裝點門面的點綴」，「在美國一些政客心裡，只有唯利是圖的『寶典』，找不到容納契約精神的絲毫空間」。

最後，文章說，不管是什麼人，不論是哪個國家，喪失契約精神，遲早有一天會品味出「德孤者必無鄰」的苦澀滋味。