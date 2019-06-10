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竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒　

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▲竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒。（圖／新竹市政府提供）

▲現在只要接獲報案，在系統內透過一個按鈕，即可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，30秒的通報時間縮短為1秒。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

科技救災不再是口號！新竹市119派遣系統介接110派遣統系功能正式啟用，竹市消防局及竹市警察局過去所用的傳統電話通報方式已成歷史，現在只要接獲報案，在系統內透過一個按鈕，即可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，30秒的通報時間縮短為1秒，快速建立「災情資訊共享｣機制，派遣警車、救護車、消防車更即時，竹市救災零時差，是把握黃金搶救時間的一大突破。

消防局局長李世恭表示，「守護城市、守護市民」一直都是市府最重視的工作，新竹市消防局出勤速度已是國際級的救災時效，在全國排名名列前茅，而這次更與警察局合作，共同投入46萬擴充「119介接110」功能，將30秒的通報時間縮短為1秒，儘快派遣警車、救護車或消防車，給市民早一點安心，多一點放心。

▲竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒。（圖／新竹市政府提供）

李世恭表示，目前新竹市為全國第4個完成建置介接系統功能的縣市，以往消防局跟警察局要相互通報時，均是以傳統電話方式通知，聯絡回報時間不僅較長，且以口語溝通，易受到口音相近路名、數字之混淆，如民主路跟民族路，現在藉電腦軟體傳遞更精準完整資訊，讓救災及救護派遣的速度大幅縮短，是把握黃金搶救時間的重大突破。

在第一線進行救災工作的消防局派遣科隊員傅紹榮表示，自從介接功能啟用後，各項案件都能快速通報警察局，比起之前不僅速度快，也不需要口頭上再三確認或弄錯地址，對於需要救助的民眾來說，縮短的搶救時間就可能是挽回生命的一線生機。

消防局表示，火災、溺水、精神疾病救護、交通事故等案件，119或110受理後必須相互通報，而每日約有15件案件需通報，以往每件耗費時間超過30秒以上，而現今只要一個按鈕，即可將報案人姓名、電話、案件類別、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，每日可節省450秒以上派遣時間，一年可以省下16萬4,250秒，大約是114小時的時間，有效提升派遣效率。

▲竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市救災零時差！119、110災情資訊互通　30秒縮短成1秒。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,消防局,警察局,119,110

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