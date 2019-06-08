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營建業者變身「環保好鄰居」　竹市認養道路洗掃4年超過4萬公里

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▲營建業者變身「環保好鄰居」　竹市認養道路洗掃4年超過4萬公里。（圖／記者新竹市政府提供）

▲經統計2015年1月至2018年12月，竹市府共輔導認養長度總計49.9公里，累計洗掃44,013公里，總計減少路面懸浮微粒（PM10）114.4公噸及細懸浮微粒（PM2.5）26.7公噸。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為守護新竹市好空氣，新竹市府持續輔導營建業者認養道路洗掃作業，經統計2015年1月至2018年12月，共輔導276處營建業者認養周邊道路，認養長度總計49.9公里，累計洗掃44,013公里，總計減少路面懸浮微粒（PM10）114.4公噸及細懸浮微粒（PM2.5）26.7公噸。竹市府鼓勵營建業者自主認養道路洗掃，共同維護整體環境整潔，守護新竹市好空氣，成功扮演「環保好鄰居」角色，同時提升企業形象與城市美學。

環保局長江盛任表示，市府積極推動各項公共建設，民間推出住宅、工廠等新建工程，近4年來營建工程由每月743處增加至1,157處，平均每月有867處，相當於每平方公里有8處以上的工程。然而施工過程難免會對周遭居民生活作息產生干擾，所產生之塵土極易沉積於工程圍籬底部或飄散至大氣環境，進而造成區域環境髒亂及空氣品質不佳情形。

江盛任局長說，為減少營建工程空氣中粒狀污染物濃度，環保局除持續執行現場污染管制作業，督促業者提高管理品質，加強宣導查核量能，更積極推動「責任反轉」機制，輔導營建工程自主管理污染減量作業，讓開發與環境維護適度平衡，達成「工地門清、周界潔淨、道路無色差」三大目標，同時鼓勵業者自主認養，落實工區周邊公共排水疏通、荒地雜草修剪、認養路段圾垃清除、周邊公園綠地認養等具體行動。

環保局為肯定營建業者自主認養道路洗掃，自2017年起辦理認養單位評比，針對「作業長度、執行頻率、執行方式、周邊環境積塵情形、水溝攔污清疏」等項目進行查核，並於年底辦理執行良好工程表揚活動，以感謝業者維護環境整潔與美化工作，成功扮演「環保好鄰居」角色，共同打造好空氣。

▲營建業者變身「環保好鄰居」　竹市認養道路洗掃4年超過4萬公里。（圖／記者新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,懸浮微粒,pm2.5,道路洗掃,空氣

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