柯文哲看反送中遊行：不用刻意惡言相向

記者楊亞璇／台北報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」9日舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，團體估計逾103萬人參加，抗議民眾與警方在10日凌晨發生衝突，造成人員受傷，大約百名示威者被捕。台北市長柯文哲10日被問到此議題表示，大陸處理香港問題自己要想一下，但他也認為不用刻意惡言相向。

柯文哲10日出席社企實物銀行宣傳記者會，會後受訪針對反送中遊行表示，如同他之前講的，大家講說一國兩制就是香港模式，只要在台上講，台下台灣人就跑光了，大陸處理香港問題自己要想一下，因為台灣人都在看香港怎樣。

鴻海董事長郭台銘說一國兩制是失敗的，但柯文哲認為，不用講失敗、成功 ，看人數就知道，所以政策三原則，民意、專業、價值，不需要跟民意對著幹。

至於對大陸態度沒有很強硬，柯文哲僅說，「我常說有問題他們自己看不出來，也沒辦法。」對於一國兩制的想法，柯文哲表示，「不用刻意惡言相向，但是行不行，需要講嗎？大家都曉得啊！」香港人喊票投國民黨，台灣變香港，那票投柯P？柯回說，「變台灣啊，台灣還是台灣，這才是問題。」

此外，高雄市長韓國瑜稱「不曉得」反送中遊行，柯文哲則說，打開電視就看到啊，怎麼會不知道，平常心就好，「我已經想通了，我們堅持不管是美國出的考卷、大陸出的考卷，只要是相同題目，都要寫一樣的答案。」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）