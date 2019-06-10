82分鐘喬蛋音檔完整曝光！柯文哲：做壞事的人懷疑別人做壞事

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋爭議持續延燒，北市議員簡舒培日前披露7段市府官員「集體喬蛋」會議錄音檔，引起台北市長柯文哲震怒，直言剪成多段並公平，甚至懷疑市府遭竊聽。如今82分鐘完整錄音檔曝光，再度掀起熱議，柯文哲10日再批，「做壞事的人都在懷疑別人做壞事」。

柯文哲10日出席社企實物銀行宣傳記者會，會後受訪表示，如果有原始錄音檔，一開始就公開就好啊，還切成七段，然後故佈疑陣，討厭這些政治人物就是這樣，你去聽一聽，有什麼不正常嗎？大巨蛋就是困難的東西，有本事就拆掉，拆不掉就要務實面對，環評、容留、避難人數，還有交通動線怎麼解決。

柯文哲表示，其實大巨蛋是很困難的題目，北市府官員內部討論政策是什麼，底線是什麼，「還是要討論啊，哪有不討論，然後去跟遠雄談判，喬什麼蛋嘛」。柯文哲更重話批，「奇怪，做壞事的人都在懷疑別人做壞事」。



不過，根據曝光的錄音檔環保局長劉銘龍在會議中提到，遠雄「簡單送環差進來，委員事先拜託，一次審查五件，是稀里胡嚕進來」，案子就審過了。柯文哲則緩頰說，「他講話就是這個調調」，不要切一句話出來講，看前後文有什麼問題嗎？

前都發局長林洲民在臉書寫下請遠雄「停止賄賂台灣公務員的行徑」，似乎在影射市府官員收賄。柯文哲回應，「在我轄下是不會，但遠雄紀錄不好，實在太多案子」，他常常公開透明，通常出現密室交易都是人很少，如果10幾個人開會，怎麼密室交易，內部採取開會制度，有什麼問題都拿到檯面上，大家明得獎，任何一個人的意見很難操控全場，這也是為什麼北市府比較沒有弊案。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）