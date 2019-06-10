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對遊行暴力表示遺憾！林鄭月娥提「4大點」：以法律約束力保障人權

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▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲民眾群聚抗議。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線（民陣）」9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），參加人數多達103萬人。針對此事，香港行政長官林鄭月娥今日11時向媒體表示，對於這次的暴力行為感到相當遺憾，事後也將進行全面追究。此外，她也提出4大工作要點，安撫民心。

▲▼行政長官林鄭月娥發表講話。（圖／香港政府新聞網）

▲林鄭月娥針對反送中遊行向媒體發表回應。（圖／香港政府新聞網）

林鄭月娥指出，香港是自由、多元、開放的地方，而政府也是依法辦事，每當遇到像這樣的狀況，政府就要找到平衡的共識。她也提到，相信這些遊行人都非常熱愛香港這個有法治、公義的地方，「而我本人、政府、支持修例議員都有共同願望」。

在移交逃犯方面，林鄭月娥表示，目前的法律有漏洞，需採取措施改進；而政府已聆聽市民意見做了2次修訂，不過看見昨晚遊行市民相當憂慮，之後也會作出4方面的工作，包括密集式解說、人權約束有法律約束力、定期向立法會議員匯報移交情況爭、爭取與其他司法管轄區域簽定協議等等。

在此之前，香港特別行政區政府9日已發布聲明，《條例草案》是因應在台灣發生的一宗謀殺香港人的殺人案所提出，該事件凸顯現時在處理刑事事宜相互法律協助和移交逃犯制度方面的缺陷；若不盡快處理這些缺陷，香港將繼續成為罪犯的匿藏之地，令香港市民的安全受到威脅，「甚至漠視我們在打擊跨境和跨國犯罪方面的國際責任」。

此遊行活動原本預計今日10點結束，不過卻在凌晨時發生衝突。抗議民眾在立法會大樓外丟東西，而警民則出動警棍、胡椒噴霧等道具驅趕；雙方皆有人流血掛彩。據悉，目前仍有上百人被驅趕聚集在舊灣仔警署對面靜坐抗議，大批防暴警察包圍示威者，已對峙許久，尚未有進一步行動。

▲▼ 香港反送中遊行,反逃犯條例遊行。（圖／讀者提供）

▲銅鑼灣的遊行群眾。（圖／讀者提供）

據了解，此次反送中遊行原本估計約有30萬人，沒想到當天竟多達103萬人，成為香港20多年來規模最大的示威活動，更吸引許多外媒關注。據BBC報導，上一次大規模的活動是2014年爭取真普選的「雨傘革命」，當時民眾持續占領的行動長達79天，仍未達成目的。

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關鍵字：反送中,民間人權陣線,逃犯條例,林鄭月娥,香港,粵港澳要聞

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